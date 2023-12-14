Большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция

Общение президента с гражданами и журналистами продлится несколько часов

14 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин подводит итоги года. В этом году прямую линию объединили с большой пресс-конференцией.

Общение главы государства с гражданами и журналистами продлится несколько часов: как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие будет весьма "продолжительным и содержательным".

Трансляцию будут вести федеральные телеканалы, такие как Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru.

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