Больше 100 домов остаются подтопленными в Алтайском крае

В ликвидации последствий паводка задействовано 885 человек

10 апреля 2024, 10:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Больше 100 жилых домов и 234 приусадебных участка остаются подтопленными в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В ликвидации последствий паводка задействовано 885 человек, 468 единиц техники, в том числе от МЧС 104 человека, 41 единица техники.

На реке Чумыш у Тальменки провели масштабные взрывные работы по разрушению затора. Благодаря этому подтопления и повышения уровня воды не произошло.

На случай осложнения ситуации увеличили группировку, провели инженерные работы, подготовили пункт временного размещения.

Оперативные группы МЧС продолжают отслеживать ситуацию.