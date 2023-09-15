Больше 11 тысяч человек погибли в результате наводнения в Ливии

Специалисты предупредили о том, что водой могло разнести боеприпасы, оставшиеся после гражданской войны

15 сентября 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В результате мощнейшего наводнения в Ливии погибли более 11 тысяч человек, свыше 20 тысяч считаются пропавшими без вести.

Международный комитет Красного креста предупредил людей о том, что в городе Дерна потоки воды могли разнести боеприпасы, оставшиеся после боев в рамках гражданской войны, пишет РБК.

Наводнение в Ливии произошло в результате нашествия урагана "Даниэль". Две плотины вокруг Дерны смыло, вода снесла жилые районы, власти объявили в стране чрезвычайное положение.