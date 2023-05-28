Больше 110 миллионов рублей потратят на ремонт школы в Заринске

Дизайн и цвета для помещений выбирают родители и школьники

28 мая 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобрнауки Алтайского края

В Заринске за 113 миллионов рублей отремонтируют школу № 3. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В здании заменят коммуникации, инженерные сети, кровлю, а также утеплят фасад и проведут косметический ремонт. Отдельно рабочие приведут в порядок спортивные сооружения. На территории школы появятся современные площадки для занятий различными видами спорта.

Отмечается, что в ремонте участвуют родители и школьники. Они помогают с выбором дизайна и цветовых решений.