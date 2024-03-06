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Больше 1,3 млрд рублей выложили жители Алтайского края за нарушение ПДД

Большую часть нарушений зафиксировали видеокамеры

06 марта 2024, 16:33, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Жители Алтайского края в 2023 году заплатили за нарушение ПДД больше 1,3 млрд рублей. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Как сказано в данных региональной ГИБДД, большую часть нарушений фиксировали видеокамеры. Речь идет о 1,5 миллиона нарушений на общую сумму, превышающую отметку 990 млн рублей. 

Чаще всего штрафы люди платили за превышение скорости, особенно в летний период. В городах часто нарушали на пешеходных переходах и перекрестках, а также проезжали на красный или пересекали стоп-линию.

Ежегодно количество постановлений о вынесении штрафов за нарушение дорожных правил увеличивается примерно на треть. В ведомстве связали это с тем, что камер становится больше. 

Алтайский край Дороги

Комментарии 5

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Гость

16:49:19 06-03-2024

Парадокс в том, что если бы небыло нарушений ПДД, бюджет не досчитался 1,3 млрд рублей. И это ФАКТ

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Гость

18:45:30 06-03-2024

И куда пошли деньги?

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Гость

18:47:52 06-03-2024

Бездари чиновники только и способны штрафовать поднимать цены и налоги, протирают штаны в кабинетах, позорище.

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Гость

20:49:25 06-03-2024

Вот и парадокс, там где камеры скоростной режим соблюдается на 98% . А тем, кто хочет давить, нарушать, убивать," нечаянно" им не место на дороге.

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Гость

10:30:42 07-03-2024

В развитых странах, полицейский друг человек. А у нас как?

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