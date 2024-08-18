Больше 20 человек за неделю пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
При этом активность кровососущих в регионе снижается
18 августа 2024, 07:40, ИА Амител
В Алтайском крае с каждой неделей становится всё меньше клещей. За последние 7 дней от укусов клещей пострадали 24 человека.
Всего с начала сезона в поликлиники с жалобами на укусы клещей обратились 6422 человека, из них 1629 детей в возрасте до 14 лет. Всем детям, которым это было необходимо, ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.
Было зарегистрировано 151 случай заболевания сибирским клещевым тифом, включая 18 детей.
Исследования клещей, снятых с людей, показали, что в 19,1% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 5,9% — вирус клещевого энцефалита.
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю напоминают, что при выезде на природу важно соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: носить защитную одежду, регулярно осматриваться, использовать репелленты.
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