Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – тариф UP

В честь его первого юбилея пользователям дарят подарки

25 июля 2023, 10:00, ИА Амител LatgBg5Yn

Апперы тарифа UP/ Фото: билайн

С момента запуска тарифа UP* от билайна прошел ровно год. Свой первый день рождения отметили апперы – виртуальные помощники, каждый из которых обладает уникальными способностями. С их помощью клиенты билайна могут "прокачивать" тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения. Число пользователей тарифа UP к первому юбилею превысило 3 млн человек.

Что умеют апперы?

Более половины пользователей тарифа выбрали своим аппером дракона Юнга. С ним получают неограниченный доступ к видеоконтенту и дополнительные гигабайты интернета бесплатно.

Остальные клиенты билайна выбирают между:

пчелой Базей. Она дает возможность делиться своими минутами и гигабайтами с номерами членов семьи со скидкой 50%;

котом Пушем. Он обеспечивает приоритетное обслуживание в поддержке и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

роботом Пингом. Он дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера операторов из стран СНГ;

пандой Тапой. Она защищает от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Главное отличие тарифа UP

Тариф UP представляет собой тариф-конструктор, который позволяет настроить количество минут, гигабайт и SMS* под индивидуальные потребности клиента. Главное его отличие от других схожих продуктов, представленных на рынке мобильной связи, – возможность усилить тариф с помощью суперспособностей апперов.

За прошедший год примерно 200 тыс. раз пользователи тарифа UP меняли своего аппера. А около 300 тыс. клиентов, выполняя задания в мобильном приложении билайна, зарабатывали соты – внутреннюю "валюту", которую можно потратить на дополнительные пакеты услуг связи.

Подарки от апперов

В честь своего первого дня рождения апперы готовы дарить подарки всем. Клиенты билайна могут собрать коллекцию брелоков-пуллеров. Первый коллекционный пуллер доступен в мобильном приложении в разделе "Для вас". Остальные нужно заработать, играя в "Городской движ" вместе с апперами. Всего в коллекции семь брелоков.

И абсолютно все желающие могут выиграть год связи. В официальной группе билайна во "ВКонтакте" стартовал конкурс, победителями которого станут 12 счастливчиков.

О том, кто и как создавал апперов и тариф UP, можно посмотреть в фильме, посвященном первому дню рождения помощников билайна.

* UP ("АП"); sms ("СМС-сообщение").

www.beeline.ru

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