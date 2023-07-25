Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – тариф UP
В честь его первого юбилея пользователям дарят подарки
25 июля 2023, 10:00, ИА Амител LatgBg5Yn
С момента запуска тарифа UP* от билайна прошел ровно год. Свой первый день рождения отметили апперы – виртуальные помощники, каждый из которых обладает уникальными способностями. С их помощью клиенты билайна могут "прокачивать" тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения. Число пользователей тарифа UP к первому юбилею превысило 3 млн человек.
Что умеют апперы?
Более половины пользователей тарифа выбрали своим аппером дракона Юнга. С ним получают неограниченный доступ к видеоконтенту и дополнительные гигабайты интернета бесплатно.
Остальные клиенты билайна выбирают между:
- пчелой Базей. Она дает возможность делиться своими минутами и гигабайтами с номерами членов семьи со скидкой 50%;
- котом Пушем. Он обеспечивает приоритетное обслуживание в поддержке и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;
- роботом Пингом. Он дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера операторов из стран СНГ;
- пандой Тапой. Она защищает от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.
Главное отличие тарифа UP
Тариф UP представляет собой тариф-конструктор, который позволяет настроить количество минут, гигабайт и SMS* под индивидуальные потребности клиента. Главное его отличие от других схожих продуктов, представленных на рынке мобильной связи, – возможность усилить тариф с помощью суперспособностей апперов.
За прошедший год примерно 200 тыс. раз пользователи тарифа UP меняли своего аппера. А около 300 тыс. клиентов, выполняя задания в мобильном приложении билайна, зарабатывали соты – внутреннюю "валюту", которую можно потратить на дополнительные пакеты услуг связи.
Подарки от апперов
В честь своего первого дня рождения апперы готовы дарить подарки всем. Клиенты билайна могут собрать коллекцию брелоков-пуллеров. Первый коллекционный пуллер доступен в мобильном приложении в разделе "Для вас". Остальные нужно заработать, играя в "Городской движ" вместе с апперами. Всего в коллекции семь брелоков.
И абсолютно все желающие могут выиграть год связи. В официальной группе билайна во "ВКонтакте" стартовал конкурс, победителями которого станут 12 счастливчиков.
О том, кто и как создавал апперов и тариф UP, можно посмотреть в фильме, посвященном первому дню рождения помощников билайна.
* UP ("АП"); sms ("СМС-сообщение").Реклама
13:07:53 25-07-2023
У Билайн около 45 -50 млн. пользователей, то есть только около 6% из них выбрали тариф UP. Активно пользуются тарифом (выполняют задания, получают соты) 300 тыс, то есть менее 1%. Это точно "флагманское" решение?
14:05:58 25-07-2023
Затейники. А вот чтоб вот так - по простому... Без абонплаты...