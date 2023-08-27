Больше 30 сел в Алтайском крае до конца года подключат к сотовой связи

Накануне вышки заработали в трех маленьких населенных пунктах

27 августа 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Три села в Алтайском крае обзавелись современной сотовой связью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вышки накануне заработали в населенных пунктах Демино, Степное и Туманово Солонешенского района. Скоро связь тажке заработает в селе Тележиха.

В региональном Министерстве цифрового развития отметили, что с 2021 года в Алтайском крае 4G интернет провели в 108 сел. Еще в 31-м населенном пункте вышки связи построят до конца года.

До 10 сентября на портале госуслуг можно проголосовать за малые населенные пункты, в которые нужно провести связь.