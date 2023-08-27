Больше 30 сел в Алтайском крае до конца года подключат к сотовой связи
Накануне вышки заработали в трех маленьких населенных пунктах
27 августа 2023, 11:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Три села в Алтайском крае обзавелись современной сотовой связью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Вышки накануне заработали в населенных пунктах Демино, Степное и Туманово Солонешенского района. Скоро связь тажке заработает в селе Тележиха.
В региональном Министерстве цифрового развития отметили, что с 2021 года в Алтайском крае 4G интернет провели в 108 сел. Еще в 31-м населенном пункте вышки связи построят до конца года.
До 10 сентября на портале госуслуг можно проголосовать за малые населенные пункты, в которые нужно провести связь.
11:55:19 27-08-2023
Написали лучше сколько колбасных цехов заработало в сёлах, кирпичных заводов открылось, увеличилось поголовье скота.... А без сотовой связи и раньше жили.
15:44:39 28-08-2023
Гость (11:55:19 27-08-2023) Написали лучше сколько колбасных цехов заработало в сёлах, к... конечно, жили! без удалёнки, заказа лекарств через интернет, не выписывали ничего на озонбериэкспрессах. как же жить-то дальше? может, признаться, что прогресс идёт и его не остановить?
17:05:08 27-08-2023
Это, конечно, хорошо. А вода чистая питьевая там уже есть?
04:58:01 28-08-2023
Всё это интересно но когда подведут газ в деревня и сёла
15:43:31 28-08-2023
Гость (11:55:19 27-08-2023) Написали лучше сколько колбасных цехов заработало в сёлах, к... вам не хватает колбасы в магазине и кирпича для стройки?