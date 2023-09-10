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Больше 340 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора в Алтайском крае

Явка к полудню 10 сентября составляет 20,73%

10 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края
Фото: Избирком Алтайского края

По состоянию на 12 часов дня 10 сентября явка на выборах губернатора Алтайского края составила 20,73%. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

Всего на данный момент свой голос отдал 342 751 человек. 

Среди лидеров по явке: 

– Родинский район, явка составила 54,4%;
– ЗАТО Сибирский и Суетский район – 50,9%; 
– Алейский район – 48,9%;
– Завьяловский район – 48,1%;
– Кытмановский район - 48%. 

Напомним, что 10 сентября – последний день губернаторских выборов. Избирательные участки закроются в 20:00. 

Алтайский край выборы губернатора Алтайского края

Комментарии 5

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Гость

00:24:26 11-09-2023

Народ уже не верит власти. Врут про 20 % Даже 3% не пришли.

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Гость

07:20:55 11-09-2023

2,4 миллиона в крае живет

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Гость

07:51:50 11-09-2023

Я никого не видела в субботу в 11 ч. Зато стояла на крыльце девка и опрашивала, за кого проголосовали. Видимо, Кто-то ссал, что его могут не выбрать. Явка в 300 000, не верится. Люди озлоблены, никто не шел. Так что жта победа - фигня из-под коня

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Гость

09:09:49 11-09-2023

Какой губер, такие и выборы

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Гость

09:39:46 11-09-2023

"это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия" (Песков)

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