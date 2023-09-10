Больше 340 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора в Алтайском крае

Явка к полудню 10 сентября составляет 20,73%

10 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: Избирком Алтайского края

По состоянию на 12 часов дня 10 сентября явка на выборах губернатора Алтайского края составила 20,73%. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

Всего на данный момент свой голос отдал 342 751 человек.

Среди лидеров по явке:



– Родинский район, явка составила 54,4%;

– ЗАТО Сибирский и Суетский район – 50,9%;

– Алейский район – 48,9%;

– Завьяловский район – 48,1%;

– Кытмановский район - 48%.



Напомним, что 10 сентября – последний день губернаторских выборов. Избирательные участки закроются в 20:00.