Больше 4 млрд рублей имущественных налогов начислено жителям Алтая в 2023 году
Налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря любым удобным способом
01 ноября 2023, 10:12, ИА Амител
Уведомления на уплату имущественных налогов на общую сумму 4,2 млрд рублей направлены 1,2 млн жителям Алтайского края. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.
Как и в прошлом году, основная доля начислений – 2,2 млрд рублей – приходится на транспортный налог. Это больше уровня прошлого года на 69 млн рублей, или на 3%.
"Налог исчислен по 711,6 тыс. транспортных средств, большинство из которых – легковые автомобили мощностью до 150 л.с. Налог должны заплатить 505 тыс. жителей края", – отметил Легостаев.
Налог на имущество предъявлен к уплате 843 тыс. граждан. Сумма налога увеличилась на 43 млн рублей (или на 3%) и составила 1,317 млрд рублей. Налог исчислен по 667 тыс. объектам капитального строительства. Подавляющее большинство из них – 440 тысяч (66%) – это квартиры или комнаты.
Сумма начислений по земельному налогу увеличилась на 11 млн рублей (на 1,7%) и составила 631,6 млн рублей. Налог предъявлен к уплате 744 тыс. граждан по 577 тыс. земельных участков. Наибольшая доля – 68% – по налогооблагаемым объектам приходится на земельные участки, приобретенные для ведения ЛІІХ, садоводства или огородничества.
Имущественные налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря любым удобным способом: в личном кабинете сайта ФНС России, мобильном приложении "Налоги ФЛ", с помощью Единого налогового платежа (сервис "Уплата налогов и пошлин"), через портал "Госуслуги", на почте, в МФЦ либо с помощью мобильных приложений российских банков.
10:15:14 01-11-2023
Ни копейки ни заплачу
10:25:55 01-11-2023
Гость (10:15:14 01-11-2023) Ни копейки ни заплачу... Попробуй. Через некоторое время налоговая подаст в суд(и тебя уведомить не посчитает нужным) и судебные приставы арестуют все счета, вычтут недоимку, гос.пошлину и судебные издержки. Разблокируют счета через месяц. Если не будет наличных денег, хлеб будет не на что купить
10:34:43 01-11-2023
Гость (10:25:55 01-11-2023) Попробуй. Через некоторое время налоговая подаст в с... Ничего у него нет. Он голодранец. (с)
10:58:26 01-11-2023
Дай, дай, денег дай ! :-)
10:58:56 01-11-2023
И эти деньги пойдут в бюджет, которым так легко распоряжается так называемая избранная власть. А еще говорят, что нет народных денег в бюджете. Но деньги с народа есть.
11:56:34 01-11-2023
Щас, разбежался! Нечего африканцам долги прощать.
12:06:53 01-11-2023
"Заплати налоги и спи спокойно" (с)
12:22:37 01-11-2023
Гость (12:06:53 01-11-2023) "Заплати налоги и спи спокойно" (с)... дорогой товарищ...
12:28:08 01-11-2023
Молодца налоговики! Раньше хоть квитанции соизволяли послать по почте. А теперь ТВОИ проблемы узнать сколько по мнению государства ты им должен заплатить , чтобы заработанное тобой же имущество у тебя не отобрали за неуплату мзды.
12:38:41 01-11-2023
гость (12:28:08 01-11-2023) Раньше хоть квитанции соизволяли послать... А завести личный кабинет вера не позволяет?
15:09:27 01-11-2023
Гость (12:38:41 01-11-2023) А завести личный кабинет вера не позволяет? ... кому более 60 лет, личный кабинет не нужен и смартфоны тоже нахрен не нужен. А налоговая не переломилася бы если бы прислали квитанции. А то транспортный налог намного больше чем у соседей
15:31:58 01-11-2023
Гость (15:09:27 01-11-2023) Гость (12:38:41 01-11-2023) А завести личный кабинет... Не надо на возраст пенять. Мои родители в 72 и 75 лет нормально пользуются всем.
14:01:06 01-11-2023
Наибольшая доля – 68% – по налогооблагаемым объектам приходится на земельные участки, приобретенные для ведения ЛІІХ, садоводства или огородничества.***********Садоводы спасают страну от голода тяжелым трудом, а их налогом.
15:59:07 01-11-2023
А сколько из этих налогов останется в крае? А сколько уедет в госбюджет?