Больше 4 млрд рублей имущественных налогов начислено жителям Алтая в 2023 году

Налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря любым удобным способом

01 ноября 2023, 10:12, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уведомления на уплату имущественных налогов на общую сумму 4,2 млрд рублей направлены 1,2 млн жителям Алтайского края. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.

Как и в прошлом году, основная доля начислений – 2,2 млрд рублей – приходится на транспортный налог. Это больше уровня прошлого года на 69 млн рублей, или на 3%.

"Налог исчислен по 711,6 тыс. транспортных средств, большинство из которых – легковые автомобили мощностью до 150 л.с. Налог должны заплатить 505 тыс. жителей края", – отметил Легостаев.

Налог на имущество предъявлен к уплате 843 тыс. граждан. Сумма налога увеличилась на 43 млн рублей (или на 3%) и составила 1,317 млрд рублей. Налог исчислен по 667 тыс. объектам капитального строительства. Подавляющее большинство из них – 440 тысяч (66%) – это квартиры или комнаты.

Сумма начислений по земельному налогу увеличилась на 11 млн рублей (на 1,7%) и составила 631,6 млн рублей. Налог предъявлен к уплате 744 тыс. граждан по 577 тыс. земельных участков. Наибольшая доля – 68% – по налогооблагаемым объектам приходится на земельные участки, приобретенные для ведения ЛІІХ, садоводства или огородничества.

Имущественные налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря любым удобным способом: в личном кабинете сайта ФНС России, мобильном приложении "Налоги ФЛ", с помощью Единого налогового платежа (сервис "Уплата налогов и пошлин"), через портал "Госуслуги", на почте, в МФЦ либо с помощью мобильных приложений российских банков.