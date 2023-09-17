Больше 40% россиян живут в одиночестве

Эксперты назвали несколько причин, по которым число одиночек растет

17 сентября 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Больше 40% домохозяйств в России состоят из одного человека. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В 1994 году этот показатель составлял 19,4%, в 2015 вырос до 30,6%, а на 2023 год составляет больше 40%.

Психолог Александр Кичаев пояснил каналу "360", что на рост числа одиночек влияет несколько факторов. Во-первых, это удаленный режим работы. В условиях, когда людям даже не нужно ходить в магазины, они все реже покидают свои дома.

Общение также ведется в мессенджерах, без необходимости устанавливать личные контакты.

Также эксперт отметил, что у людей меняются семейные ценности, а на первое место выходит карьера.