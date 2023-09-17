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Больше 40% россиян живут в одиночестве

Эксперты назвали несколько причин, по которым число одиночек растет

17 сентября 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Больше 40% домохозяйств в России состоят из одного человека. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В 1994 году этот показатель составлял 19,4%, в 2015 вырос до 30,6%, а на 2023 год составляет больше 40%.

Психолог Александр Кичаев пояснил каналу "360", что на рост числа одиночек влияет несколько факторов. Во-первых, это удаленный режим работы. В условиях, когда людям даже не нужно ходить в магазины, они все реже покидают свои дома.

Общение также ведется в мессенджерах, без необходимости устанавливать личные контакты.

Также эксперт отметил, что у людей меняются семейные ценности, а на первое место выходит карьера.

Комментарии 24

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Гость

18:49:04 17-09-2023

Так законы такие. Опасно жениться и выходить замуж. Имущество отнимут, кредиты навесят и т.п.

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Гость

19:20:45 17-09-2023

Видно инстинкт размножения у молодых совсем пропал?

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Гость

20:52:03 17-09-2023

Гость (19:20:45 17-09-2023) Видно инстинкт размножения у молодых совсем пропал? ... Инстинкт самосохранения сильнее инстинкта размножения)))

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Гость

06:28:14 18-09-2023

Гость (20:52:03 17-09-2023) Инстинкт самосохранения сильнее инстинкта размножения)))... Да, некоторые, видимо, только инстинктами и живут. Поголовье.

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Гость

20:52:41 17-09-2023

Гость (19:20:45 17-09-2023) Видно инстинкт размножения у молодых совсем пропал? ... Ну как бы мы уже давно не приматы, одними инстинктами жить... Да и вообще, от брака нынче выгода крайне сомнительная. А дети в большей степени источник проблем, в нашей и без того непростой жизни.

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Гость

20:38:40 17-09-2023

так а какой тол от семьи в квартире 18 кв и зарплатой 20-25 тыщь

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Гость

21:49:49 17-09-2023

Весь скотский уклад жизни построенный на меркантильности и эгоизме неолиберальной сионистской идеологии. Нет возможности создать семью для мучительной жизни. Мучиться так одному не обрекая на муки другого человека и тем более детей.

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Гость

23:18:00 17-09-2023

Тут про одиночек написано, а комменты про брак почему-то...

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Гость

08:16:18 18-09-2023

Вот я живу один. А с кем жить? Хоть одну бабу хорошую покажите, чтобы хотелось каждое утро с ней просыпаться, чтобы не была дурой, хабалкой, меркантильной и т.д. Они наверняка есть, но мне как то не встречаются.

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Гость

08:57:45 18-09-2023

Гость (08:16:18 18-09-2023) Вот я живу один. А с кем жить? Хоть одну бабу хорошую покажи... А ты про себя то не думал, мож причина почему ты один живешь заключается не в "бабах", а в тебе самом. Мож ты для них дурак, меркантильный? И причем не безосновательно?

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Гость

09:11:00 18-09-2023

Гость (08:16:18 18-09-2023) Вот я живу один. А с кем жить? Хоть одну бабу хорошую покажи... есть, я например)

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Гость

09:33:56 18-09-2023

Гость (08:16:18 18-09-2023) Вот я живу один. А с кем жить? Хоть одну бабу хорошую покажи... БАБЫ такими и будут. а вот Женщины совсем другие

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Гость

18:03:16 18-09-2023

Гость (08:16:18 18-09-2023) Вот я живу один. А с кем жить? Хоть одну бабу хорошую покажи... Я хорошая. Но замужем. Хорошие все замужем, нас мужья любят. И мужчины хорошие в холостяках долго не ходят, разбирают хороших быстро :-)

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ыть

09:01:25 18-09-2023

В браке не состою, но при этом живу не один. В брак в ближайшее время вступать не планирую, потому что считаю, что это ответственность по содержанию семьи. Моя нынешняя зарплата не позволяет мне этого сделать, боюсь не потяну детей. А семья без детей - это не семья. И многие люди поставлены в такие условия, что и рады бы, да нищенские существование не позволяет. Хотя некоторые рожают в никуда, а потом всем миром их детей собираем в школу...

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гость

09:11:43 18-09-2023

все смотрят на моральные ориентиры без семьи но с кучей дочерей от разных женщин

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Гость

10:45:58 18-09-2023

Все эти проблемы от недоступности жилья в стране! Жилье не должно быть объектом для спекуляции и инвестирования! Это предмет первой необходимости!

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гость

10:51:02 18-09-2023

Все закономерно- атомизация населения как в цивилизованном западе. Установки которые со всех информационных щелей промывают мозги: Главное "я", чтоб я был счастлив, нужно личностно расти и эволюционировать, зачем заморачиваться близких и родных, зачем утруждать себя заботой о других, семья =помеха личному счастью.

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Гость

12:11:14 18-09-2023

гость (10:51:02 18-09-2023) Все закономерно- атомизация населения как в цивилизованном з... Только такая философия на данный момент не актуальна для России, в Европе старость обеспеченая и хорошие дома присторелых, в России без семьи и детей в старости ты будешь не кому не нужен, денег не скопить в стране нет стабильности, до уровня развитых стран мы не доросли, поэтому нужна пара и рожать надо как в недоразвитой.

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Гость

12:23:26 18-09-2023

гость (10:51:02 18-09-2023) Все закономерно- атомизация населения как в цивилизованном з... При чем тут установка запада? А вам режет слух фраза"главное чтоб я был счастлив?" человек должен быть счастлив как один, так и в семье, должен быть самодостаточным. А не вьючным животным и жить по принципу"так надо". Многие это поняли и счастливо живут.

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Гость

15:15:07 18-09-2023

Гость (12:23:26 18-09-2023) При чем тут установка запада? А вам режет слух фраза"главное... То что вы написали, это логическая абракадабра.)))

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Гость

12:14:32 18-09-2023

наше общество так и будет иметь статистику падения рождаемости и вырождения до тех пор пока управляющая государством партия не примет жесткие меры - по достижении 18 лет гражданин обязан вступить в брак. Если не может то государство подберет ему ей супругу супруга, уклонение -тюрьма То же самое и с детьми. Обязан по достижении 5 лет брака иметь 3 детей. Не смог - накажут

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Гость

15:30:40 18-09-2023

Гость (12:14:32 18-09-2023) наше общество так и будет иметь статистику падения рождаемос... Это уже диктатура. Что за дикие правила, сума сошли что-ли, вы такое не курите больше)

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Гость

12:24:03 18-09-2023

странно, а на какую бабу не взглянь, уже давно занята.

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Гость

15:35:55 18-09-2023

Мужики обмельчали, женщины могут сами себя содержать, так зачем кто-то кому то нужен?тут тема некорректно встроена. Жить человек может и один, вести быт, но при этом иметь друзей, любимого человека, животное, это уже не одиночество. А что касается отшельничества, то это выбор каждого, и обязать или заставить жить с кем то заводить семью и детей, насильно-ну это уже совсем дикость, я не хочу как в северной Корее жить, правила, правила правила, жесть жесть жесть

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