Больше 50 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в Алтайском крае
Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов
29 января 2024, 22:46, ИА Амител
По итогам проверки в Алтайском крае более 50 иностранцев, ранее получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет. Как сообщает "Ъ", об этом заявили в Военном следственном отделе по Барнаульскому гарнизону.
Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов. Вместе с ноября 2023 года они выявили более полсотни мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.
Как отметили в военном следственном отделе СК России по Барнаульскому гарнизону, те, кто моложе 27 лет, будут призваны в ряды Вооруженных сил РФ на срочную службу, остальным предложат заключить контракт. Рейды же планируют продолжать.
00:05:03 30-01-2024
В субботу в Комунальщике Шайдон играет, там этих французов будет, как у дурака махорки. Подгоняйте камазы.
05:45:26 30-01-2024
Их тут везде болтается
06:42:54 30-01-2024
Почему так мало? Остальные откупились? Рейды же планируют продолжать. Детский сад. Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов. Вместе с ноября 2023 года они выявили более полсотни мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт. Их сотни. Уважайте себя. И они сами прибегут становиться на учет.
07:41:47 30-01-2024
Ну хотя бы так. Хотя маловато
10:00:57 30-01-2024
Почему моложе 27?Призывной возраст подняли же до 30 лет.
13:00:48 30-01-2024
А воинствующего мигранта, воюющего с елками на Солнечной, поляне призовут?
13:09:01 30-01-2024
так его уже вроде определили в петушиный угол. не?