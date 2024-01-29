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Больше 50 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в Алтайском крае

Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов

29 января 2024, 22:46, ИА Амител

Барнаульские новобранцы / Фото: amic.ru
Барнаульские новобранцы / Фото: amic.ru

По итогам проверки в Алтайском крае более 50 иностранцев, ранее получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет. Как сообщает "Ъ", об этом заявили в Военном следственном отделе по Барнаульскому гарнизону.

Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов. Вместе с ноября 2023 года они выявили более полсотни мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

Как отметили в военном следственном отделе СК России по Барнаульскому гарнизону, те, кто моложе 27 лет, будут призваны в ряды Вооруженных сил РФ на срочную службу, остальным предложат заключить контракт. Рейды же планируют продолжать.

Барнаул Армия

Комментарии 7

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Гость

00:05:03 30-01-2024

В субботу в Комунальщике Шайдон играет, там этих французов будет, как у дурака махорки. Подгоняйте камазы.

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Грыша

05:45:26 30-01-2024

Их тут везде болтается

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Гость

06:42:54 30-01-2024

Почему так мало? Остальные откупились? Рейды же планируют продолжать. Детский сад. Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов. Вместе с ноября 2023 года они выявили более полсотни мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт. Их сотни. Уважайте себя. И они сами прибегут становиться на учет.

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Гость

07:41:47 30-01-2024

Ну хотя бы так. Хотя маловато

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Гость

10:00:57 30-01-2024

Почему моложе 27?Призывной возраст подняли же до 30 лет.

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Гость

13:00:48 30-01-2024

А воинствующего мигранта, воюющего с елками на Солнечной, поляне призовут?

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Гость

13:09:01 30-01-2024

так его уже вроде определили в петушиный угол. не?

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