Больше 50 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в Алтайском крае

Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов

29 января 2024, 22:46, ИА Амител

Барнаульские новобранцы / Фото: amic.ru

По итогам проверки в Алтайском крае более 50 иностранцев, ранее получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет. Как сообщает "Ъ", об этом заявили в Военном следственном отделе по Барнаульскому гарнизону.

Проверка проходила при поддержке полиции и военных комиссариатов. Вместе с ноября 2023 года они выявили более полсотни мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

Как отметили в военном следственном отделе СК России по Барнаульскому гарнизону, те, кто моложе 27 лет, будут призваны в ряды Вооруженных сил РФ на срочную службу, остальным предложат заключить контракт. Рейды же планируют продолжать.