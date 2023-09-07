Российские власти ищут способы поднять мотивацию спортсменов

Представителей неолимпийских видов, получивших другой паспорт, на данный момент больше 50

07 сентября 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Замминистра спорта РФ Алексей Морозов рассказал о том, сколько российских спортсменов сменили гражданство за последнее время. Его слова передает РИА Новости.

По словам Морозова, среди представителей олимпийских видов спорта, другое гражданство получили 55 спортсменов. Говоря о неолимпийских, таких спортсменов также больше 50.

Морозов добавил, что сейчас министерство работает над увеличением мотивации спортсменов и своевременным информированием о том, что кто-то собирается менять паспорт.

Напомним, что из-за событий на Украине многие международные организации запретили российским спортсменам выступать под своей эгидой.