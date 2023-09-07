Российские власти ищут способы поднять мотивацию спортсменов
Представителей неолимпийских видов, получивших другой паспорт, на данный момент больше 50
07 сентября 2023, 10:50, ИА Амител
Замминистра спорта РФ Алексей Морозов рассказал о том, сколько российских спортсменов сменили гражданство за последнее время. Его слова передает РИА Новости.
По словам Морозова, среди представителей олимпийских видов спорта, другое гражданство получили 55 спортсменов. Говоря о неолимпийских, таких спортсменов также больше 50.
Морозов добавил, что сейчас министерство работает над увеличением мотивации спортсменов и своевременным информированием о том, что кто-то собирается менять паспорт.
Напомним, что из-за событий на Украине многие международные организации запретили российским спортсменам выступать под своей эгидой.
11:11:29 07-09-2023
Патриоты, которые плюют в колодец из которого пьют. Лишить всего , в том число и дипломов. Народ их содержал, а они …….. .
11:13:08 07-09-2023
Спортивная карьера не долга и тренироваться 15-20 лет отдавая все спорту , а потом без возможности выступить на мировых чемпионатах и олимпиаде, очень обидно, поэтому вполне понимаю их,
11:59:07 07-09-2023
Сами воспитали в них алчность, а теперь ищут там патриотизм.
12:12:03 07-09-2023
Решение очевидно и лежит на поверхности.
12:14:08 07-09-2023
Выход один! Сделать секции бесплатными! Подписывая договор-контракт между родителями ребенка и организации куда будет ходить ребенок!сразу уже в детском возрасте! И это сразу со всеми детьми во всех секциях!
12:18:09 07-09-2023
Капитализм - Зло!!!
14:27:27 07-09-2023
Гость (12:18:09 07-09-2023) Капитализм - Зло!!!... По России судишь о капитализме, ну, ну.
12:31:53 07-09-2023
только в Советской Социалистической России! А значит сильной России, все будут защищены, и ни кто ни куда не побежит! а страна будет на любых мероприятиях выступать под своим флагом!!! но этого власти ни как не могут и не хотят понять...! они хотят править как Сталин, а жить как Абрамович... Граждане! Так не бывает!!! как говорится - вы или крестик снимите, или трусы наденьте...! Вспомните как ликовала, даже бесновалась америка и весь запад, когда им удалось разломать с нашей собственной помощью СССР, когда Ельцин с их трибуны заявил, что Коммунизм больше ни когда не возродится, и добавил "Боже, благослови америку"!? А представьте как их в клочья разорвёт от гнева, если мы сегодня начнём восстанавливать Советскую Социалистическую Россию...!? справедливее и сильнее этого гос.устройства пока на сегодня ни чего не придумали! даже Путин на Валдае заявил - капитализм устарел... но им хочется единолично владеть несметными богатствами нашей Родины, и что бы их уважали на западе... так никогда не будет! с 1500-х годов запад нас гнобит и унижает!.. а наши олухи думают что с какой-то стати к ним будут относиться с уважением... и то что спортсмены должны по их правилам выступать под белой тряпкой, это только начало! ведь уничтожать нас славян нашими же собственными руками у них уже получилось!!!...
13:16:15 07-09-2023
Гость (12:31:53 07-09-2023) только в Советской Социалистической России! А значит сильной... Ваши взгляды больше национал социалистические. На таких взглядах СССР 2.0 не построить, можно построить только то что и так есть. Смотрите меньше пропагандистов, которые накидывают такие вредные идеи. А читайте больше классиков. Макса и Ленина.
13:26:35 07-09-2023
Гость (13:16:15 07-09-2023) Ваши взгляды больше национал социалистические. На таких взгл... не учите меня жить, а лучше помогите материально... это вы умники читайте кого хотите, а нам простому народу нужно сильное государство, а не это непонять что буржуазно-апричнинская... которую каждую неделю обманывают западные партнёры... уже даже шутка появилась - ГД приняла закон, по которому нельзя Россию обманывать два раза в неделю...
13:35:19 07-09-2023
Гость (13:16:15 07-09-2023) Ваши взгляды больше национал социалистические. На таких взгл... а какие ещё могут быть взгляды, если я хочу, что бы Россия стала сильным государством, могла защитить каждого своего гражданина, и при этом была Социальным, т.е., Социалистическим т.е., для простых граждан государством. И чем это плохо? И я не хочу Союз, я за Сов.Соц.Россию!.. и вот когда такая Россия станет, а она тогда станет сильным государством (потому что каждый гражданин будет за свою родину за своё государство!), то другие пусть присоединяются к нам на наших условиях! без всяких если, и а что будет когда... либо вы становитесь областью или краем России, либо так и остаётесь какой-нибудь киргизией с американскими базами...
12:44:04 07-09-2023
Рыба ищет, где глубже, а человек - где рыба.
23:44:23 07-09-2023
Не мотивацию а ответственность и уголовную и гражданскоправовую и материальную. А то солдат за самоход открытый садят на пять и больше лет, а изменникам предлагают искать мотивацию за счет бюджета.