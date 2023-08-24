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Больше 500 млн потратили на технику для алтайских больниц

В некоторых учреждениях аппаратуру уже готовят к запуску

24 августа 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Власти Алтайского края выделили больше 500 млн рублей на покупку новой техники для региональных больниц. Об этом рассказал в телеграм-канале Виктор Томенко.

"До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего закупят 30 единиц техники. В некоторых учреждениях ее уже готовят к запуску. Например, цифровой аппарат для флюорографии легких в Новоалтайской горбольнице. Таже в учреждение поступит 32-срезовый компьютерный томограф.

Томенко отметил, что за последние пять лет на обновление больниц в регионе направили 12 миллиардов рублей. 

Алтайский край Больницы

Комментарии 6

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Гость

11:53:26 24-08-2023

что всего закупят 30 единиц техники. В некоторых учреждениях ее уже готовят к запуску ----- Т.е. еще не закупили, но уже готовят к запуску. Волшебники!

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Надежда

12:31:54 24-08-2023

Смешно очень) А на какие шиши? Выборные если только? А на выборы то пойдет кто-то? Я например даже не собираюсь)

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Казак

13:39:36 24-08-2023

Технику купили, а дальше что? Например тут ожидается вспышка ковида, кт заболевшим будут бесплатно делать?

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Гость

13:45:29 24-08-2023

До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование - Для всего этого оборудования нужен капитальный специальный ремонт помещений, в абы какое не воткнешь. кроме того учить специалистов надо.

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Тыц

08:28:03 25-08-2023

Гость (13:45:29 24-08-2023) До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммо... Да, обычно через стенку с аппаратом расположен сануззел, где во время фразы Не Дышать, на белом коне лучше не сидеть, чтобы на полшестого не упало.

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Как так

08:00:54 25-08-2023

Еще не закупили, но уже запускают в эксплуатацию, пахнет откатами, господа. Делим 500млн на 30 единиц получаем стоимость единицы оборудования. Это прорыв.

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