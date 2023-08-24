Больше 500 млн потратили на технику для алтайских больниц

В некоторых учреждениях аппаратуру уже готовят к запуску

24 августа 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Власти Алтайского края выделили больше 500 млн рублей на покупку новой техники для региональных больниц. Об этом рассказал в телеграм-канале Виктор Томенко.

"До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего закупят 30 единиц техники. В некоторых учреждениях ее уже готовят к запуску. Например, цифровой аппарат для флюорографии легких в Новоалтайской горбольнице. Таже в учреждение поступит 32-срезовый компьютерный томограф.

Томенко отметил, что за последние пять лет на обновление больниц в регионе направили 12 миллиардов рублей.