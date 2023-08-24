Больше 500 млн потратили на технику для алтайских больниц
В некоторых учреждениях аппаратуру уже готовят к запуску
24 августа 2023, 11:49, ИА Амител
Власти Алтайского края выделили больше 500 млн рублей на покупку новой техники для региональных больниц. Об этом рассказал в телеграм-канале Виктор Томенко.
"До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего закупят 30 единиц техники. В некоторых учреждениях ее уже готовят к запуску. Например, цифровой аппарат для флюорографии легких в Новоалтайской горбольнице. Таже в учреждение поступит 32-срезовый компьютерный томограф.
Томенко отметил, что за последние пять лет на обновление больниц в регионе направили 12 миллиардов рублей.
11:53:26 24-08-2023
что всего закупят 30 единиц техники. В некоторых учреждениях ее уже готовят к запуску ----- Т.е. еще не закупили, но уже готовят к запуску. Волшебники!
12:31:54 24-08-2023
Смешно очень) А на какие шиши? Выборные если только? А на выборы то пойдет кто-то? Я например даже не собираюсь)
13:39:36 24-08-2023
Технику купили, а дальше что? Например тут ожидается вспышка ковида, кт заболевшим будут бесплатно делать?
13:45:29 24-08-2023
До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммографы, флюорографы, цифровые рентгены и другое тяжелое оборудование - Для всего этого оборудования нужен капитальный специальный ремонт помещений, в абы какое не воткнешь. кроме того учить специалистов надо.
08:28:03 25-08-2023
Гость (13:45:29 24-08-2023) До конца года в медучреждения края поступят томографы, маммо... Да, обычно через стенку с аппаратом расположен сануззел, где во время фразы Не Дышать, на белом коне лучше не сидеть, чтобы на полшестого не упало.
08:00:54 25-08-2023
Еще не закупили, но уже запускают в эксплуатацию, пахнет откатами, господа. Делим 500млн на 30 единиц получаем стоимость единицы оборудования. Это прорыв.