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Больше 700 тысяч человек проголосовали в Алтайском крае

Отдать свой голос можно до 20:00

17 марта 2024, 17:30, ИА Амител

Явка на выборах президента в Алтайском крае на 15:00 17 марта составляет 48,13 % от общего числа избирателей. Об этом рассказали в региональном Избиркоме.

Всего участие в выборах приняли 711 095 человек.

В тройку лидеров по числу проголосовавших входят: Алейский район – 75,6 %, ЗАТО Сибирский – 75,4 % и Кулундинский район – 72,9 %. Также явка в 65 % и более отмечается в девяти муниципальных районах и округах: Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.

17 марта – последний день президентских выборов. Проголосовать на участках можно до 20:00.

Алтайский край выборы
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Комментарии 4

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Гость

20:00:56 17-03-2024

ЗАТО понятно, но другие лидеры? Что они живут лучше, чем соседи?

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Гость

20:07:14 17-03-2024

Поздравляю Всех с Выборами и Маслиницей. Можно пошутить? Живём в капитализма, а соревнования устраиваем между районами как при социализме)

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Гость

20:15:38 17-03-2024

Через ДЭГ оказалось невозможно проголосовать, если ты не в Росии. Просто не отправляют СМС с кодом! Натуральное скотство, хуже того детсада со скотчем. Зато СМС с напоминанием проголосовать удаленно приходило в каждый из трех дней.

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dok_CФ

22:40:06 17-03-2024

На сегодня необходима 100% обратная связь от государства гражданам (технологии диктуют на сегодня такое решение/логистику), при этом будет не важна фамилия старшего чиновника.. Важно поступательное и разумное развитие государства.

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