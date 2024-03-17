Больше 700 тысяч человек проголосовали в Алтайском крае

Отдать свой голос можно до 20:00

17 марта 2024, 17:30, ИА Амител

Явка на выборах президента в Алтайском крае на 15:00 17 марта составляет 48,13 % от общего числа избирателей. Об этом рассказали в региональном Избиркоме.

Всего участие в выборах приняли 711 095 человек.

В тройку лидеров по числу проголосовавших входят: Алейский район – 75,6 %, ЗАТО Сибирский – 75,4 % и Кулундинский район – 72,9 %. Также явка в 65 % и более отмечается в девяти муниципальных районах и округах: Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.

17 марта – последний день президентских выборов. Проголосовать на участках можно до 20:00.