Больше 763 тысяч человек проголосовали на выборах в Алтайском крае
Избирательные участки закрылись в 20:00
17 марта 2024, 23:26, ИА Амител
Явка на выборы президента в Алтайском крае, по данным на 18:00 17 марта, составила 51,68% от общего числа. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.
Без учета ДЭГ свои голоса отдали 763 634 жителя региона.
Активнее всего голосуют жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. Явка избирателей 70% и выше отмечается в следующих муниципальных образованиях: Кулундинский район (77,8%), ЗАТО Сибирский (76,6%), Тюменцевский район (76,4%), Заринский и Кытмановский районы (74,8%), Краснощековский (73,7%), Завьяловский (73,2%), Рубцовский (70,8%), Суетский (70,6%) и Петропавловский (70,5%) районы.
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024
00:34:38 18-03-2024
Стыдно, товарищи! Когда вся страна проявляет единство и сплоченность наперекор всем провокациям и сложностям, когда люди где то рискуя жизнями, а где то идя на риск стать изгоями, все ровно шли на выборы, чтобы отдать свой голос, жители Алтайского края решили проигнорировать… самый низкий показатель явки по стране!
Да, возможно исход голосования для кого то очевиден, но это не столько выборы Президента РФ, а скорее проявление гражданской позиции «мы вместе! мы едины!»
05:41:23 18-03-2024
Наталья (00:34:38 18-03-2024) Стыдно, товарищи! Когда вся страна проявляет единство и спло... Мысленно с Вами Наталья!
06:19:16 18-03-2024
Наталья (00:34:38 18-03-2024) Стыдно, товарищи! Когда вся страна проявляет единство и спло... Все говорят, что мы в месте…
Все говорят, но немногие знают, в каком
07:07:28 18-03-2024
Наталья (00:34:38 18-03-2024) Стыдно, товарищи! Когда вся страна проявляет единство и спло... ] -"Названы регионы — лидеры по уровню зарплат Последние места в текущем рейтинге занимают Калмыкия, Мордовия, Псковская область, Ивановская область и Алтайский край. Во всех этих регионах отраслью с наибольшей зарплатой является госслужба." Может здесь ключ к открытию тайны голосования по Алтайскому краю? За двадцать пять лет все терпение закончится.
07:09:05 18-03-2024
Дак это без учёта ДЭГ. А если вместе то может и не хуже остальных.
08:34:31 18-03-2024
Мы как всегда последние в списке! Да... слов нет. Хотя, это показатель - одна из низких ЗП по РФ, одни из самых высоких тарифов по ЖКХ и прочее - наш земляк скептически относится к изменениям - и это вопрос к местной власти во многом. Полагаю, такие показатели по голосованию Края местному руководителю аукнутся - и это хорошо. (Сам проголосовал, если что. Через госуслуги).
09:23:07 18-03-2024
Обложался Алтайский край. Прошлые выборы-явка более 65%, сегодня- меньше 52% - ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ! Кто не справился, что не так сделали или не сделали ничего, а может причины в нашем регионе глубже...
09:43:02 18-03-2024
Барнаульский (09:23:07 18-03-2024) Обложался Алтайский край. Прошлые выборы-явка более 65%, сег... Предлагаете массовые расстрелы предателей?
09:59:08 18-03-2024
Гость (09:43:02 18-03-2024) Предлагаете массовые расстрелы предателей? ... Вы случайно не Дзержинский
10:05:56 18-03-2024
Гость (09:59:08 18-03-2024) Вы случайно не Дзержинский... да я просто интересуюсь мнением товарища о "глубоких причинах" низкой явки и методах решения проблемы) Тут, кстати, многие жаждут и возвращения смертной казни, и пересажать-перестрелять-отправить на СВО всех несогласных. Так что...
09:42:51 18-03-2024
Интриги по выборам президента не было, все предсказуемо. А снижение явки это прежде всего уровень доверия населения к органам местного самоуправления, которые являются исполнителями решений федеральной государственной власти.
10:33:41 18-03-2024
Да нет никакого снижения. С учётом ДЭГ проголосовало 69.4 процента. Пару дней назад новость была что наш край лидер по заявкам на ДЭГ
21:00:08 18-03-2024
Гость (10:33:41 18-03-2024) Да нет никакого снижения. С учётом ДЭГ проголосовало 69.4 пр... так если бюджетников обязать. Но вот зачем?