Больше 763 тысяч человек проголосовали на выборах в Алтайском крае

Избирательные участки закрылись в 20:00

17 марта 2024, 23:26, ИА Амител

Явка на выборы президента в Алтайском крае, по данным на 18:00 17 марта, составила 51,68% от общего числа. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

Без учета ДЭГ свои голоса отдали 763 634 жителя региона.

Активнее всего голосуют жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. Явка избирателей 70% и выше отмечается в следующих муниципальных образованиях: Кулундинский район (77,8%), ЗАТО Сибирский (76,6%), Тюменцевский район (76,4%), Заринский и Кытмановский районы (74,8%), Краснощековский (73,7%), Завьяловский (73,2%), Рубцовский (70,8%), Суетский (70,6%) и Петропавловский (70,5%) районы.