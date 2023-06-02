Больше адреналина. Гонки самых быстрых автомобилей Сибири пройдут на Алтае

Сезон Сибирского дрэг-рейсинга 2023 будет очень насыщенным и зрелищным

02 июня 2023, 12:20, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой команды Drag Racing Siberia

Чемпионат Сибири и Алтайского края, Кубок ДОСААФ России по дрэг-рейсингу пройдут уже в эти выходные, 3 и 4 июня, на аэродроме Панфилово. Зрителей ждут яркие выступления профессиональных пилотов, адреналин, дымные прогревы, а также призы от спонсоров соревнований.

Организаторы ожидают, что в этом году участие в соревнованиях примут около 100 пилотов. Сейчас регистрация на участие ещё идёт. Заявиться участники могут и перед началом гонки в режиме офлайн.

Уже известно, что на аэродром Панфилово в с. Новороманово Калманского района приедут пилоты из Алтайского и Красноярского краёв, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, а также Республики Алтай.

Фото предоставлено пресс-службой команды Drag Racing Siberia

В числе участников: Максим Кургузкин – обладатель Кубка России в классе 8,6 (2022 г.), Олег Крохин – серебряный призёр Кубка России (2020 г.), Вадим Тимашёв, Максим Соколков, Александр Рапоцевич, Евгений Ротанов и другие знаменитые пилоты.

Помимо этого, в Алтайский край для обмена опытом приедут судьи из других регионов России: Анна Волкова (г. Омск), Виктор Пирожков (г. Красноярск), Рустам Ефимов (г. Саратов), Роман Гараничев (Республика Хакасия), Татьяна Вотякова (Новосибирская область), Анна Киселёва (Республика Бурятия).

Фото предоставлено пресс-службой команды Drag Racing Siberia

Как пройдут соревнования. Расписание:

3 июня 2023

09:00-13:00 – Хронометрируемая тренировка

13:00-13:30 – Автограф-сессия

13:30-16:00 – Квалификационные заезды

16:00-16:20 – Розыгрыш лотереи

16:20-18:00 – Квалификационные заезды

4 июня 2023

09:00-13:00 – Финальные заезды

13:00-13:30 – Автограф-сессия

13:30-15:00 – Финальные заезды

15:00-15:15 – Парад-открытие

16:15-16:35 – Розыгрыш лотереи

16:35-19:00 – Финальные заезды

Что ещё интересного будет этим летом?

Сезон Сибирского дрэг-рейсинга 2023 будет очень насыщенным и зрелищным: четыре этапа официальных соревнований по дрэг-рейсингу, вместо привычных трёх проведёт на Алтае команда Drag Racing Siberia. Причём два этапа будут иметь всероссийское значение.

Как пояснили в пресс-службе сообщества, увеличение количества этапов связано с растущим числом пилотов, желающих принять участие в соревнованиях. Традиционно гонки будут проходить на аэродроме Панфилово в с. Новороманово Калманского района.

Фото предоставлено пресс-службой команды Drag Racing Siberia

Расписание соревнований:

3-4 июня – чемпионаты Сибири и Алтайского края, Кубок ДОСААФ России;

8-9 июля – Кубок RDRC-Сибирь, всероссийское и краевое соревнование;

5-6 августа – Кубок RDRC-Сибирь, всероссийское соревнование и Кубок Алтайского края;

2-3 сентября – межрегиональное и краевое соревнование по дрэг-рейсингу.

Фото предоставлено пресс-службой команды Drag Racing Siberia

Как посмотреть соревнования:

1) Приехать на аэродром Панфилово в с. Новороманово Калманского района. Координаты здесь.

2) Посмотреть трансляцию в группе Drag Racing Siberia во "ВКонтакте".

Организаторы соревнований – команда Drag Racing Siberia при поддержке Министерства спорта Алтайского края и RDRC.

Фото предоставлено пресс-службой команды Drag Racing Siberia

Рекорды дрэг-рейсинга на Алтае



На трассе аэродрома Панфилово оттачивали своё мастерство барнаульские пилоты, призёры и победители чемпионатов и Кубков России по дрэг-рейсингу Олег Крохин, Сергей Мудрик, Андрей Сердюков.



Рекорды: рекорд времени на автомобиле Nissan Skyline BNR32 8,253 секунды установил Вадим Тимашев (г. Красноярск) в 2022 году.

В 2021 году пилот из п. Красноозерское Новосибирской области Виктор Фомин на Subaru Forester поставил мировой рекорд, преодолев дистанцию 402 метра за 9,242 секунды.

Рекорд скорости трассы аэродрома Панфилово – 270 км/ч – принадлежит Олегу Крохину на Nissan GT-R (г. Барнаул). Пока более высокую скорость на выходе с дистанции 402 метра не развивал никто.