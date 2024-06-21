Больше бюджетных мест. В АлтГУ началась приемная кампания

Особенно здесь ждут олимпиадников

21 июня 2024, 14:00, ИА Амител

"Парад звезд" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Для большинства выпускников школ Алтайского края закончилась сложная пора сдачи экзаменов. И тут же стартовала новая – подача документов в средние и высшие учебные заведения. Начало приемной кампании в Алтайском госуниверситете совпало еще с одним знаменательным событием – "Парадом звезд". В четверг, 20 июня, в АлтГУ чествовали тех, кто весь прошлый учебный год побеждал в олимпиадах вуза. Сколько первокурсников примет университет и кого ждет особенно сильно – в материале amic.ru.

"Парад звезд"

"Парад звезд" – это своего рода праздник ума и знаний. Более 5,6 тыс. школьников и студентов колледжей Алтайского края, 20 регионов России, а также Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии приняли участие в 75 предметных олимпиадах общероссийского и университетского уровней в 2023-2024 учебном году. Около 400 из них стали победителями и призерами, и большинство (а кто-то еще и с родителями, и учителями) пришли на торжественное мероприятие в Алтайский госуниверситет.

Лучших из лучших приветствовал ректор вуза Сергей Бочаров.

"Мы традиционно приглашаем тех, кто прошел самый серьезный отбор, кто своими результатами на олимпиаде подтвердил высокий уровень знаний. Гордимся достижениями и разделяем вместе с вами радость ваших побед. И рассчитываем, что среди наших абитуриентов будет много победителей и призеров олимпиад", – подчеркнул со сцены руководитель вуза и лично наградил ребят.

В этом ему помогал директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка Александр Кокорев. Он и сам выпускник АлтГУ. И отметил, что региону нужны кадры с хорошим высшим образованием.

"Парад звезд" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже позже, в беседе с корреспондентом amic.ru Сергей Бочаров рассказал, насколько значимо поступление абитуриентов с высокими показателями.

"Мы не просто собираем таких ребят, мы создаем условия, чтобы выращивать таких абитуриентов для всего региона. Для этого мы проводим активную кампанию по развитию олимпиадного движения", – отметил ректор АлтГУ.

Финалисты олимпиад получают преимущества при поступлении в вуз: зачисление вне конкурса или 100 баллов по предмету олимпиады. Ежегодно этой возможностью пользуются многие выпускники. Например, в 2023 году около сотни новых студентов АлтГУ – победители олимпиад и высокобалльники, чем вуз очень гордится.

"Если мы сегодня не обеспечим уровень образования, то завтра не сможем обеспечить технологический суверенитет Российской Федерации", – подытожил Сергей Бочаров.

Приемная кампания

А пока олимпиадники принимали поздравления в корпусе "Д", остальные абитуриенты уже несли документы на поступление в главный корпус АлтГУ на Ленина.

"За первые несколько часов документы подали уже более 50 человек, мы даже не ждали, что так много, ведь школьники еще не получили аттестаты. Сейчас идут в основном выпускники прошлых лет", – рассказала amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Екатерина Романова.

В этом году здесь 3032 бюджетных места, это больше, чем в прошлые годы. Число бесплатных мест выросло на ряде стратегически важных направлений, таких как экономика, информационная безопасность, туризм и другие. Всего же вуз предлагает более 60 направлений подготовки бакалавриата и специалитета.

Приемная комиссия в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поступающие по результатам ЕГЭ могут приносить документы до 25 июля 2024 года (это четверг). Те же, кто собирается сдавать экзамены в вузе (поступающие на творческие направления, выпускники СПО и иностранные абитуриенты), должны успеть до 15 июля (пятница).

Подать документы можно лично: на проспекте Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов – в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00. А также дистанционно из любой точки мира. Для этого есть онлайн-сервис "Личный кабинет абитуриента" на официальном сайте АлтГУ или на портале "Госуслуги". Все вопросы – по телефону приемной комиссии +7 (3852) 291-222.