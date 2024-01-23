Больше чем подарок. Пять причин купить путевку в санаторий "БелокурЪ"

До 23 мая текущего года в здравнице действуют выгодные акции на путевки

23 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K4MrE

Территория санатория "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Все мы любим своих родителей и стараемся заботиться о них, но часто в суете жизни не успеваем уделить им должного внимания. Идеальным подарком, который не только порадует, но и выразит любовь, станет путевка в санаторий. Там близкие смогут полноценно отдохнуть и укрепить здоровье. Например, "БелокурЪ" – отличный выбор для такого подарка. И вот пять причин почему.

Единство с природой

Санаторий "БелокурЪ" расположен в городе-курорте Белокуриха, посреди живописной природы, у подножия горы Церковка. Из окон любого номера – вдохновляющий вид на лес или реку, что дает единение с природой. Чистый воздух и прогулки по лесным тропам будут способствовать полноценному отдыху и восстановлению сил.

Многопрофильная лечебная база

Высокое качество оздоровительных услуг обеспечивает лечебная база санатория и профессионализм медперсонала. "БелокурЪ" ориентирован на профилактику и лечение заболеваний:

костно-мышечной системы и соединительных тканей;

сердечно-сосудистой системы;

органов дыхания;

урологических;

кожи и подкожной клетчатки;

нервной системы.

Главный врач индивидуально подберет список лечебных процедур для каждого гостя с учетом его пожеланий и показаний.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

Отдых "по-домашнему"

В "Белокуре" всего 28 номеров. Здесь каждый клиент – главный, и мини-формат позволяет следовать этому принципу.

Комфорт и многообразие

В санатории есть все условия для удобного пребывания гостей: уютные номера, благоустроенная территория, бассейн. Неподалеку есть множество развлечений курортного города.

Доступные цены и скидки

Каким бы ни был санаторий, главное, чтобы путевки были "по карману". В "Белокуре" очень доступные цены. А благодаря акциям лечение и отдых становятся еще приятнее. Например, сейчас и до 23 мая 2024 года действует четыре специальных предложения:

скидка 5% на путевки "Отдых" от двух суток;

10% – на путевки "Отдых" от трех суток;

15% – на "Оздоровительные" путевки от пяти суток;

20% – на "Лечебные" путевки от двенадцати суток.

Узнать подробнее об акциях и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65, а также написав в WhatsApp* или Telegram*.

Скидки и акции не суммируются, предложения действуют только для физических лиц.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено компанией

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста