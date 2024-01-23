Больше чем подарок. Пять причин купить путевку в санаторий "БелокурЪ"
До 23 мая текущего года в здравнице действуют выгодные акции на путевки
23 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K4MrE
Все мы любим своих родителей и стараемся заботиться о них, но часто в суете жизни не успеваем уделить им должного внимания. Идеальным подарком, который не только порадует, но и выразит любовь, станет путевка в санаторий. Там близкие смогут полноценно отдохнуть и укрепить здоровье. Например, "БелокурЪ" – отличный выбор для такого подарка. И вот пять причин почему.
Единство с природой
Санаторий "БелокурЪ" расположен в городе-курорте Белокуриха, посреди живописной природы, у подножия горы Церковка. Из окон любого номера – вдохновляющий вид на лес или реку, что дает единение с природой. Чистый воздух и прогулки по лесным тропам будут способствовать полноценному отдыху и восстановлению сил.
Многопрофильная лечебная база
Высокое качество оздоровительных услуг обеспечивает лечебная база санатория и профессионализм медперсонала. "БелокурЪ" ориентирован на профилактику и лечение заболеваний:
- костно-мышечной системы и соединительных тканей;
- сердечно-сосудистой системы;
- органов дыхания;
- урологических;
- кожи и подкожной клетчатки;
- нервной системы.
Главный врач индивидуально подберет список лечебных процедур для каждого гостя с учетом его пожеланий и показаний.
Отдых "по-домашнему"
В "Белокуре" всего 28 номеров. Здесь каждый клиент – главный, и мини-формат позволяет следовать этому принципу.
Комфорт и многообразие
В санатории есть все условия для удобного пребывания гостей: уютные номера, благоустроенная территория, бассейн. Неподалеку есть множество развлечений курортного города.
Доступные цены и скидки
Каким бы ни был санаторий, главное, чтобы путевки были "по карману". В "Белокуре" очень доступные цены. А благодаря акциям лечение и отдых становятся еще приятнее. Например, сейчас и до 23 мая 2024 года действует четыре специальных предложения:
- скидка 5% на путевки "Отдых" от двух суток;
- 10% – на путевки "Отдых" от трех суток;
- 15% – на "Оздоровительные" путевки от пяти суток;
- 20% – на "Лечебные" путевки от двенадцати суток.
Узнать подробнее об акциях и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65, а также написав в WhatsApp* или Telegram*.
Скидки и акции не суммируются, предложения действуют только для физических лиц.
ООО "Белокур"
Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79
E-mail: info@belokur.ru
Сайт*WhatsApp ("ВотсАпп"); Telegram ("Телеграм")
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:09:27 23-01-2024
Ценник написать не пробовала, для предметного обсуждения??? Или он такой аховский, что только ссылкой обошлись?
10:24:24 23-01-2024
Гость (10:09:27 23-01-2024) Ценник написать не пробовала, для предметного обсуждения??? ... ссылку для того и поставили, чтобы можно было на сайте посмотреть и цены, и номера, и какое лечение можно пройти и тд. всё открыто.
10:30:20 23-01-2024
Гость (10:09:27 23-01-2024) Ценник написать не пробовала, для предметного обсуждения??? ... Да копейки,для нас нищих всего 6500 с человека в двухместном за сутки.В самый раз пенсионерам подлечить своё здоровье
00:43:31 24-01-2024
Да вряд ли там, что то вылечат, так только свежим воздухом подышать!
17:17:07 24-01-2024
Я была там осенью. Рекомендую, там недорого 66 тыс на 14дней, без скидки было. Питание в ресторане, готовят вкусно. Лечение, зря ворчите, тоже нормальное для такого маленького санатория. Если кто не любит толпу, то самый раз туда ехать
21:00:28 27-01-2024
Гость (10:24:24 23-01-2024) ссылку для того и поставили, чтобы можно было на сайте посмо... Ценник конский. Неинтересно