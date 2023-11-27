Больше четверти россиян заявили, что сталкивались с дискриминацией на работе

У женщин вопросы к соблюдению принципов возникали чаще, чем у мужчин

27 ноября 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

26% опрошенных россиян завили о том, что сталкивались с гендерной дискриминацией на работе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис "Работа.ру".

Участие в опросе приняли 3,5 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов России. Выяснилось, что у женщин (30%) вопросы к соблюдению принципов равноправия на работе возникают чаще, чем у мужчин (19%). В частности, женщин беспокоят карьерные "стеклянные потолки", расспросы об уходе в декрет и об уже родившихся детях.

Более заметной стала гендерная проблема, отмечают исследователи. 40% респондентов заявили, что они сталкивались с нарушениями принципов равноправия на работе в этом году. Причем чаще об этом говорили мужчины (58%) против 30% женщин.