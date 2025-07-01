Больше информации – больше урожая. "Своё Фермерство" от Россельхозбанка стало еще удобнее

Платформа теперь предлагает детальные карточки семян и маркировку для борьбы с подделками

01 июля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHpzcw2

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Россельхозбанк продолжает модернизировать платформу "Своё Фермерство", добавляя новые функции для аграриев. Среди самых значимых улучшений – интеллектуальный подбор семян и доступ к подробной информации о каждом товаре. Новшество меняет подход к цифровым инструментам в сельском хозяйстве, предлагая удобство выбора среди 18 000 товаров в категории "Семена", представленных 3 000 поставщиками на маркетплейсе РСХБ.

Одна из главных особенностей – новые детализированные карточки семян. В них можно найти необходимую информацию о культуре: урожайность, сроки вегетации, устойчивость, а также агротехнические рекомендации для получения стабильного урожая. Такой подход упрощает выбор и помогает аграриям принимать более обоснованные решения.

Немаловажным нововведением стало внедрение системы маркировки семян с пометками "Оригинатор" и "Лицензиат". Метки обеспечиваю прозрачность поставок, минимизируют риск подделок и позволяют легко идентифицировать производителей.

"За 2025 год спрос на семена через платформу вырос на 50%, что подтверждает растущую востребованность цифровых решений в АПК. Новые инструменты платформы "Своё Фермерство" становятся важным драйвером цифровой трансформации агросектора, помогая планировать посевную с учётом экономики, а не только агрономии, способствуя росту эффективности сельскохозяйственного производства в России", – отметила заместитель председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

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