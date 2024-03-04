Больше не дрожат коленки. Барнаульский центр Sirius лечит зубы бережно и качественно
А еще – выгодно, со скидкой 20%
04 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jwd18
Мечтаете о белоснежных, здоровых зубах, но боитесь посещать стоматолога? Обрести красивую улыбку быстро, качественно и без лишнего стресса можно в барнаульском центре стоматологии Sirius*. Здесь, в уютной и приятной атмосфере, вы сможете забыть о страхе и напряжении перед посещением зубного врача. А широкий спектр услуг, современное оборудование и опытные специалисты обеспечат вам комфортное и качественное лечение. К тому же в клинике вы сможете вылечить или запротезировать зубы со скидкой 20% в интерн-кабинете.
Что за клиника Sirius и какие услуги оказывает?
Стоматологический центр Sirius в Барнауле – это современная клиника, которая завоевала популярность благодаря высокому качеству услуг, внимательному отношению к клиентам, современному оборудованию и опытным врачам-стоматологам.
Важно и то, что основным принципом работы клиники является применение зубосохраняющих методик. Они позволяют успешно решать сложные задачи и до конца бороться за сохранение "родных" зубов пациентов.
Врачи скрупулезно изучают каждый случай, намечают четкий план действий, рассказывая пациенту обо всех особенностях и нюансах. После чего ответственно и профессионально возвращают здоровье зубов.
С некоторыми проблемами здесь справляются за одно посещение, с другими – за несколько. Однако даже изготовление, например, коронок занимает не так много времени.
"У нас есть собственная зуботехническая лаборатория. Это позволяет сократить сроки ожидания многих работ", – говорят в стоматологической клинике.Центр Sirius оказывает разные стоматологические услуги:
- лечение кариеса и корневых каналов;
- удаление зубов;
- установка виниров, вкладок и коронок;
- имплантация;
- профессиональная чистка зубов;
- отбеливание;
- лечение по полисам ДМС (страховых компаний: СПАО "РЕСО-Гарантия", "АльфаСтрахование", BestDoctor*).
А есть ли какие-то скидки?
Sirius всегда предлагает выгодные акции, которые приближают пациентов к мечте о здоровой и красивой улыбке:
- скидка 20% на лечение и протезирование зубов в интерн-кабинете;
- скидка 12% за рекомендацию клиники.
Обе акции бессрочные. А еще здесь есть выгодный комплекс услуг сheck-up* "Красивая улыбка".
Что такое интерн-кабинет?
Интерн-кабинет – одна из интересных новинок в городе. В интерн-кабинете предлагают услуги по направлениям: терапия и протезирование зубов со скидкой 20% от общего прайса и бесплатной первичной консультацией специалиста. Прием в кабинете ведут начинающие дипломированные врачи, клиника гарантирует качество оказываемых услуг. Отличный вариант, чтобы выгодно вылечить зубы.
А чтобы узнать ответы на часто задаваемые и популярные вопросы о стоматологических услугах, смотрите видеоответы специалистов Sirius на ютуб-канале*.
Стоматологический центр Sirius
Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 107
Тел.: +7 (3852) 760-795; 8-923-001-96-36
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Сайт*Sirius ("Сириус"); BestDoctor ("БестДоктор").
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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