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Больше шести тысяч километров дорог отремонтировали в Барнауле

С начала сезона рабочие использовали больше 800 тонн асфальтобетонной смеси

16 мая 2023, 08:57, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии
Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что с начала сезона рабочие отремонтировали уже более шести тысяч километров полотна, а также израсходовали больше 800 тонн асфальтобетонной смеси.

В данный момент работы проводят по проспекту Комсомольскому от улицы Молодёжной до улицы Советской, по улице Антона Петрова от улицы Телефонной до улицы 2-й Северо-Западной. Также чинят участок перед вторым переездом в посёлке Борзовая Заимка, тротуар на Юрина от Малахова до 2-й Северо-Западной. 

На этой неделе рабочие проведут ремонт на Челюскинцев, Антона Петрова и на Павловском тракте, а также отремонтируют тротуары на нескольких улицах.

Барнаул

Комментарии 12

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Гость

09:04:16 16-05-2023

Фантастика. Ненаучная.

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Гость

10:00:01 16-05-2023

Молодцы. Яма на Калинина во второй полосе в сторону моста походу сама зарастет с зимы ещё есть. И Новгородская Малахова асвальт плавно сваливает куда-то на повороте и туда же яма как раз под два колеса жду когда большегруз зайдёт и по мосты провалится. Нет мы на рекорд пошли.

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Гость

10:05:19 16-05-2023

отремонтировали уже более шести тысяч километров полотна,. А это где?

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Гость

10:17:09 16-05-2023

На Змеиногорском в сторону Южного после заправки Роснефть ямища в правом ряду уже скоро год наверное и никому дела нет ? Ждут когда кто-нибудь влетиьт в нее и разворотит всю подвеску ? Малахова от Сов Армии к мосту на Павлике вся как после бомбежки, это никто не замечает тоже ?

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Гость

10:19:00 16-05-2023

6000 км ? Это почти до Москвы и обратно ))))

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Гость

11:52:13 16-05-2023

Вы по малому Павловскому тракту попробуйте проехать

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Гость

17:09:35 16-05-2023

Гость (11:52:13 16-05-2023) Вы по малому Павловскому тракту попробуйте проехать... Это да, малый Павлик напротив старой Ленты это что-то и даже объехать уже невозможно никак, в другую яму попадаешь.

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Дмитрий

12:00:26 16-05-2023

Малая Малахова и Гридасова как после бомбежки.

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Гость

13:42:54 16-05-2023

Слабо верится! Опять всё на бумаге и для отчёта перед вышестоящим начальством. Реальность далека от этих цифр. Как были все дороги в ямах, так и остались. Если где-то и латают, то только в центре. Дороги годами!!!! стоят разбитыми.

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Гость

15:36:45 16-05-2023

800 тонн асфальтобетона размазали на 6000 километров дорог? 133,33 кг. на 1 км. При минимальной плотности асфальтобетона получается 0,1 кубическог метра асфальтобетона на 1 км. дороги....... И как тут не вспомнить про купца и скорняка, сшившего 7 шапок из одной овцы...

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Гость

16:16:02 16-05-2023

А сколько должно было быть построено? Что нам говорит краевая программа, кто-нибудь сверял?

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Гость

17:30:01 16-05-2023

как то у меня не получается 6 тыс км

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