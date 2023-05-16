Больше шести тысяч километров дорог отремонтировали в Барнауле

С начала сезона рабочие использовали больше 800 тонн асфальтобетонной смеси

16 мая 2023, 08:57, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что с начала сезона рабочие отремонтировали уже более шести тысяч километров полотна, а также израсходовали больше 800 тонн асфальтобетонной смеси.

В данный момент работы проводят по проспекту Комсомольскому от улицы Молодёжной до улицы Советской, по улице Антона Петрова от улицы Телефонной до улицы 2-й Северо-Западной. Также чинят участок перед вторым переездом в посёлке Борзовая Заимка, тротуар на Юрина от Малахова до 2-й Северо-Западной.

На этой неделе рабочие проведут ремонт на Челюскинцев, Антона Петрова и на Павловском тракте, а также отремонтируют тротуары на нескольких улицах.