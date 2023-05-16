Больше шести тысяч километров дорог отремонтировали в Барнауле
С начала сезона рабочие использовали больше 800 тонн асфальтобетонной смеси
16 мая 2023, 08:57, ИА Амител
В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что с начала сезона рабочие отремонтировали уже более шести тысяч километров полотна, а также израсходовали больше 800 тонн асфальтобетонной смеси.
В данный момент работы проводят по проспекту Комсомольскому от улицы Молодёжной до улицы Советской, по улице Антона Петрова от улицы Телефонной до улицы 2-й Северо-Западной. Также чинят участок перед вторым переездом в посёлке Борзовая Заимка, тротуар на Юрина от Малахова до 2-й Северо-Западной.
На этой неделе рабочие проведут ремонт на Челюскинцев, Антона Петрова и на Павловском тракте, а также отремонтируют тротуары на нескольких улицах.
09:04:16 16-05-2023
Фантастика. Ненаучная.
10:00:01 16-05-2023
Молодцы. Яма на Калинина во второй полосе в сторону моста походу сама зарастет с зимы ещё есть. И Новгородская Малахова асвальт плавно сваливает куда-то на повороте и туда же яма как раз под два колеса жду когда большегруз зайдёт и по мосты провалится. Нет мы на рекорд пошли.
10:05:19 16-05-2023
отремонтировали уже более шести тысяч километров полотна,. А это где?
10:17:09 16-05-2023
На Змеиногорском в сторону Южного после заправки Роснефть ямища в правом ряду уже скоро год наверное и никому дела нет ? Ждут когда кто-нибудь влетиьт в нее и разворотит всю подвеску ? Малахова от Сов Армии к мосту на Павлике вся как после бомбежки, это никто не замечает тоже ?
10:19:00 16-05-2023
6000 км ? Это почти до Москвы и обратно ))))
11:52:13 16-05-2023
Вы по малому Павловскому тракту попробуйте проехать
17:09:35 16-05-2023
Гость (11:52:13 16-05-2023) Вы по малому Павловскому тракту попробуйте проехать... Это да, малый Павлик напротив старой Ленты это что-то и даже объехать уже невозможно никак, в другую яму попадаешь.
12:00:26 16-05-2023
Малая Малахова и Гридасова как после бомбежки.
13:42:54 16-05-2023
Слабо верится! Опять всё на бумаге и для отчёта перед вышестоящим начальством. Реальность далека от этих цифр. Как были все дороги в ямах, так и остались. Если где-то и латают, то только в центре. Дороги годами!!!! стоят разбитыми.
15:36:45 16-05-2023
800 тонн асфальтобетона размазали на 6000 километров дорог? 133,33 кг. на 1 км. При минимальной плотности асфальтобетона получается 0,1 кубическог метра асфальтобетона на 1 км. дороги....... И как тут не вспомнить про купца и скорняка, сшившего 7 шапок из одной овцы...
16:16:02 16-05-2023
А сколько должно было быть построено? Что нам говорит краевая программа, кто-нибудь сверял?
17:30:01 16-05-2023
как то у меня не получается 6 тыс км