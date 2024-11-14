Больше скорости. Оператор билайн завершил перевод 3G на 4G в Алтайском крае

Улучшения коснулись не только городов, но и трасс, пригорода и зон отдыха

14 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5ybWucU

Девушка со смартфоном / Фото: wayhomestudio / freepik.com

Проект по передаче имеющихся частот из сети 3G* в более современный и эффективный 4G в Алтайском крае завершил билайн. Это позволило увеличить покрытие связью 4G, сделав мобильный интернет быстрее и надежнее.

Сейчас перевод частот успешно реализован на всей территории Алтайского края, в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Алтай стал одним из первых регионов в Сибири и России, где билайн перенес частоты из 3G (UMTS900) в пользу 4G (L900).

Благодаря отказу от 3G билайн обеспечил дополнительную зону покрытия LTE*. Результаты замеров показали, что площадь покрытия заселенных территорий выросла на 15%. Улучшения коснулись региональных территорий, трасс, пригорода и зон отдыха. Это стало возможным благодаря свойствам радиоволн в 900 диапазоне – они имеют более высокую дальность распространения и лучше преодолевают препятствия. Расширение покрытия способствовало увеличению числа пользователей услуги на 19%, а трафик в сети вырос на 30%.

"Клиенты сами выбирают связь 4G как более комфортную и надежную, отвечающую современным запросам. В августе 2023 года, когда мы начинали проект по переносу частот из 3G, через 4G проходило 92% трафика. Сегодня эта цифра максимально близка к 100%. Это неудивительно, ведь большую часть повседневных задач мы решаем с помощью мобильного интернета: смотрим и слушаем аудио и видео в режиме онлайн, звоним по видеосвязи, работаем, учимся, отправляем и получаем объемные файлы", – сказал директор алтайского отделения билайн Алексей Мартынов. По его словам, при этом растет не только количество потребляемого контента, но и его качество. Справиться с ним под силу именно 4G.

Звонить с помощью традиционных голосовых вызовов можно, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G. Перенос частот сделал более доступными голосовые звонки с высоким качеством звука. Технология называется VoLTE (Voice over LTE)*. Теперь через нее проходит каждый второй звонок в Алтайском крае.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE), необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM*-карта, выпущенная после 2016 года. Оператор анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит СМС или роботизированный звонок.

*Voice over LTE ("голос через ЭлТэИ") – услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет спецуведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru; G ("Джи"); SIM ("СИМ").

Ссылка на фото: freepik.com.

ПАО "ВымпелКом", beeline.ru.

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