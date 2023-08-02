Больше трех тысяч человек остались без газа в Барнауле
Работы на газопроводе уже завершены, трубы заполняют
02 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
Больше трех тысяч человек в Барнауле остались без газа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
105 частных домов в микрорайоне "Горский" и один многоквартирный дом на Горской попали в зону отключения. Также почти три тысячи абонентов перестали получать ресурс в Научном городке, Гоньбе, Казенной Заимке и Землянухе. Газа нет в ряде промышленных предприятий на Космонавтов и Калинина.
Рабочие уже завершили ремонт поврежденного участка. Газ подают в систему, к абонентам он вернется после полного заполнения.
Предположительно, это произойдет в течение дня.
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