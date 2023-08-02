Больше трех тысяч человек остались без газа в Барнауле

Работы на газопроводе уже завершены, трубы заполняют

02 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

Больше трех тысяч человек в Барнауле остались без газа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

105 частных домов в микрорайоне "Горский" и один многоквартирный дом на Горской попали в зону отключения. Также почти три тысячи абонентов перестали получать ресурс в Научном городке, Гоньбе, Казенной Заимке и Землянухе. Газа нет в ряде промышленных предприятий на Космонавтов и Калинина.

Рабочие уже завершили ремонт поврежденного участка. Газ подают в систему, к абонентам он вернется после полного заполнения.

Предположительно, это произойдет в течение дня.