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Больше трех тысяч человек уехали из Алтайского края за два месяца

Приехали в регион чуть меньше трех тысяч человек

26 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Люди в торговом центре / Фото: pxhere.com
Люди в торговом центре / Фото: pxhere.com

Миграционная убыль населения в Алтайском крае в январе-феврале текущего года составила 348 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Из региона за два месяца уехали 3308 человек, а прибыли 2960. Разница является показателем миграционной убыли.

Большинство людей переезжают в другие регионы России. 

За границу из Алтайского края переехали 675 жителей (656 – в СНГ, 19 – в другие государства). При этом из зарубежья в регион прибыли 770 человек (751 – из СНГ, 19 – из других стран).

Алтайский край

Комментарии 24

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Гость

08:18:48 26-04-2024

Давайте дальше повышать тарифы ЖКУ, проезд в ОТ!

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Гость

08:52:46 26-04-2024

Гость (08:18:48 26-04-2024) Давайте дальше повышать тарифы ЖКУ, проезд в ОТ!... хорошо там где нас нет!

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Гость

09:28:20 26-04-2024

Гость (08:52:46 26-04-2024) хорошо там где нас нет!... точно, где вас нет хорошо.

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Гость

08:00:46 30-04-2024

Гость (08:52:46 26-04-2024) хорошо там где нас нет!... Глупейшие выражение, оправдывающее неспособность быть дальше своего пейзажа из окна

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Гость

08:20:10 26-04-2024

- "В другие страны из Алтайского края переехали 675 жителей (656 – в СНГ, 19 – в другие государства). При этом из зарубежья в регион прибыли 770 человек (751 – из СНГ, 19 – из других стран)." ------- Шило на мыло поменяли.

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Гость

09:30:34 26-04-2024

Гость (08:20:10 26-04-2024) - "В другие страны из Алтайского края переехали 675 жителей ... Образованное и цивилизационно близкое шило поменяли на безграмотное с чуждой культурой мыло.

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Гость

10:54:49 26-04-2024

Гость (09:30:34 26-04-2024) Образованное и цивилизационно близкое шило поменяли на безгр... Подумать никак? Сколько убыло в СНГ столько и прибыло.

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Гость

08:32:11 26-04-2024

Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в других регионах(((Хочется верить, что власти понимают, как отразится данная ситуация на будущем края.

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Гость

08:52:52 26-04-2024

Гость (08:32:11 26-04-2024) Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в ... Зато из стран СНГ прибыло 770 "ценных специалистов".

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Гость

09:32:08 26-04-2024

Гость (08:32:11 26-04-2024) Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в ... Сами то верите что они думают о будущем? На своем месте просидеть подольше и успеть нахапать - вот и весь горизонт планирования. Система такая - других не держат.

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Гость

10:07:09 26-04-2024

Гость (08:32:11 26-04-2024) Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в ... не факт, многие работают дома на удаленке)) лайфхак

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Гость

08:51:56 26-04-2024

Признать их иноагентами!!!

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Гость

08:53:37 26-04-2024

Официально, со снятием с учета. А неофициально? В 3 раза больше? И уехали м.б. на родину, в страны СНГ.

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Гость

09:33:43 26-04-2024

Давно бы уехал из отсталого, нищего, без достойной работы, региона. Но старики родители никуда уезжать не хотят. Их на кого оставить?

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Гость

10:46:29 26-04-2024

Ну вот я уехал. Да, надо мной каждый день ревут наши истребители, эфир трещит от радаров ПВО, а по утрам часто приходится просыпаться под звуки канонады с полигонов. Но драйв совсем другой! А у вас там сонное болото, дурной климат и никаких перспектив вообще!

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Гость

10:56:53 26-04-2024

Гость (10:46:29 26-04-2024) Ну вот я уехал. Да, надо мной каждый день ревут наши истреби... Каждому свое

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Гость

11:21:19 26-04-2024

Гость (10:46:29 26-04-2024) Ну вот я уехал. Да, надо мной каждый день ревут наши истреби... Давно Вологда приблизилась к театру военных действий?

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Гость

12:10:39 26-04-2024

Гость (11:21:19 26-04-2024) Давно Вологда приблизилась к театру военных действий?... Каие у вас фантазии, однако. Но, между тем, ПВО работает в боевом режиме на всей европейской части страны. А у западных границ - тем более. Даже телевизор иногда не работает и смартфоны глохнут, сплошной треск стоит от радаров и РЭБ. А вы там до сих пор не знаете?

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Гость

10:48:58 26-04-2024

Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а понаехали мигранты.

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Гость

10:51:41 26-04-2024

Гость (10:48:58 26-04-2024) Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а по... Так ЗП у нас в 3-5-10 раз ниже чем в ЦФО(

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Гость

10:58:43 26-04-2024

Гость (10:48:58 26-04-2024) Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а по... Хотите сказать, что это они заселили элитный район на горе?

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Элен без ребят

11:17:59 26-04-2024

Гость (10:48:58 26-04-2024) Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а по... кто вам сказал, что уехали именно высокообразованные и востребованные специалисты?
возьмем, к примеру, моих бывших соседей: он- таксист, она- продавец из сетевого супермаркета.
продали квартиру, уехали в Мск обл., где купили садовый домик. в нем и живут.
так что, не сочиняйте. уезжают разные люди и по разным причинам.

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Витя

12:27:42 26-04-2024

А те кто зарегистрирован в крае ,а живет и работает за его пределами еще столько же?

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Гость

15:19:36 26-04-2024

Ребята меняется поколение меняется мышление а молодежь всегда манят чужие берега и желание жить где лучше так и был освоен Алтай

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