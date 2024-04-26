Больше трех тысяч человек уехали из Алтайского края за два месяца
Приехали в регион чуть меньше трех тысяч человек
26 апреля 2024, 08:15, ИА Амител
Люди в торговом центре / Фото: pxhere.com
Миграционная убыль населения в Алтайском крае в январе-феврале текущего года составила 348 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Из региона за два месяца уехали 3308 человек, а прибыли 2960. Разница является показателем миграционной убыли.
Большинство людей переезжают в другие регионы России.
За границу из Алтайского края переехали 675 жителей (656 – в СНГ, 19 – в другие государства). При этом из зарубежья в регион прибыли 770 человек (751 – из СНГ, 19 – из других стран).
08:18:48 26-04-2024
Давайте дальше повышать тарифы ЖКУ, проезд в ОТ!
08:52:46 26-04-2024
Гость (08:18:48 26-04-2024) Давайте дальше повышать тарифы ЖКУ, проезд в ОТ!... хорошо там где нас нет!
09:28:20 26-04-2024
Гость (08:52:46 26-04-2024) хорошо там где нас нет!... точно, где вас нет хорошо.
08:00:46 30-04-2024
Гость (08:52:46 26-04-2024) хорошо там где нас нет!... Глупейшие выражение, оправдывающее неспособность быть дальше своего пейзажа из окна
08:20:10 26-04-2024
- "В другие страны из Алтайского края переехали 675 жителей (656 – в СНГ, 19 – в другие государства). При этом из зарубежья в регион прибыли 770 человек (751 – из СНГ, 19 – из других стран)." ------- Шило на мыло поменяли.
09:30:34 26-04-2024
Гость (08:20:10 26-04-2024) - "В другие страны из Алтайского края переехали 675 жителей ... Образованное и цивилизационно близкое шило поменяли на безграмотное с чуждой культурой мыло.
10:54:49 26-04-2024
Гость (09:30:34 26-04-2024) Образованное и цивилизационно близкое шило поменяли на безгр... Подумать никак? Сколько убыло в СНГ столько и прибыло.
08:32:11 26-04-2024
Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в других регионах(((Хочется верить, что власти понимают, как отразится данная ситуация на будущем края.
08:52:52 26-04-2024
Гость (08:32:11 26-04-2024) Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в ... Зато из стран СНГ прибыло 770 "ценных специалистов".
09:32:08 26-04-2024
Гость (08:32:11 26-04-2024) Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в ... Сами то верите что они думают о будущем? На своем месте просидеть подольше и успеть нахапать - вот и весь горизонт планирования. Система такая - других не держат.
10:07:09 26-04-2024
Гость (08:32:11 26-04-2024) Уезжает талантливая молодежь,ценные кадры, востребованные в ... не факт, многие работают дома на удаленке)) лайфхак
08:51:56 26-04-2024
Признать их иноагентами!!!
08:53:37 26-04-2024
Официально, со снятием с учета. А неофициально? В 3 раза больше? И уехали м.б. на родину, в страны СНГ.
09:33:43 26-04-2024
Давно бы уехал из отсталого, нищего, без достойной работы, региона. Но старики родители никуда уезжать не хотят. Их на кого оставить?
10:46:29 26-04-2024
Ну вот я уехал. Да, надо мной каждый день ревут наши истребители, эфир трещит от радаров ПВО, а по утрам часто приходится просыпаться под звуки канонады с полигонов. Но драйв совсем другой! А у вас там сонное болото, дурной климат и никаких перспектив вообще!
10:56:53 26-04-2024
Гость (10:46:29 26-04-2024) Ну вот я уехал. Да, надо мной каждый день ревут наши истреби... Каждому свое
11:21:19 26-04-2024
Гость (10:46:29 26-04-2024) Ну вот я уехал. Да, надо мной каждый день ревут наши истреби... Давно Вологда приблизилась к театру военных действий?
12:10:39 26-04-2024
Гость (11:21:19 26-04-2024) Давно Вологда приблизилась к театру военных действий?... Каие у вас фантазии, однако. Но, между тем, ПВО работает в боевом режиме на всей европейской части страны. А у западных границ - тем более. Даже телевизор иногда не работает и смартфоны глохнут, сплошной треск стоит от радаров и РЭБ. А вы там до сих пор не знаете?
10:48:58 26-04-2024
Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а понаехали мигранты.
10:51:41 26-04-2024
Гость (10:48:58 26-04-2024) Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а по... Так ЗП у нас в 3-5-10 раз ниже чем в ЦФО(
10:58:43 26-04-2024
Гость (10:48:58 26-04-2024) Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а по... Хотите сказать, что это они заселили элитный район на горе?
11:17:59 26-04-2024
Гость (10:48:58 26-04-2024) Уехали высокообразованные и востребованные специалисты, а по... кто вам сказал, что уехали именно высокообразованные и востребованные специалисты?
возьмем, к примеру, моих бывших соседей: он- таксист, она- продавец из сетевого супермаркета.
продали квартиру, уехали в Мск обл., где купили садовый домик. в нем и живут.
так что, не сочиняйте. уезжают разные люди и по разным причинам.
12:27:42 26-04-2024
А те кто зарегистрирован в крае ,а живет и работает за его пределами еще столько же?
15:19:36 26-04-2024
Ребята меняется поколение меняется мышление а молодежь всегда манят чужие берега и желание жить где лучше так и был освоен Алтай