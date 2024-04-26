Больше трех тысяч человек уехали из Алтайского края за два месяца

Приехали в регион чуть меньше трех тысяч человек

26 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Люди в торговом центре / Фото: pxhere.com

Миграционная убыль населения в Алтайском крае в январе-феврале текущего года составила 348 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Из региона за два месяца уехали 3308 человек, а прибыли 2960. Разница является показателем миграционной убыли.

Большинство людей переезжают в другие регионы России.

За границу из Алтайского края переехали 675 жителей (656 – в СНГ, 19 – в другие государства). При этом из зарубежья в регион прибыли 770 человек (751 – из СНГ, 19 – из других стран).