Почти половина всех взятых сибиряками образовательных кредитов пришлась на август

При этом в банке отмечают, что спрос круглогодичный

13 сентября 2023, 17:14, ИА Амител erid: LjN8KYr3h

Студент / Фото: wayhomestudio / Freepik

Аналитики Сибирского Сбербанка отметили повышенный спрос на образовательные кредиты в преддверии начала учебного года. Так, только в августе сибиряки взяли на учебу свыше 303 млн рублей – это почти половина от всей суммы образовательных кредитов с начала года.

Для сравнения: вторым по востребованности стал февраль – за этот месяц клиенты Сбера взяли 90 млн рублей. В Алтайском отделении за август было оформлено образовательных кредитов более чем на 50 млн рублей.

Всего же с начала года Сбер выдал своим сибирским клиентам более 600 млн рублей на образование.

"Поддержка образования – важная задача для Сбера, и мы хотим с помощью наших продуктов мотивировать действующих и будущих студентов к получению желаемых специальностей. Повышенный спрос в августе – в преддверии учебного года – логичен, но важнее то, что мы можем видеть круглогодичный спрос на данный продукт. Лидерами традиционно являются Новосибирск и Красноярск, но мы отмечаем интерес клиентов во всех регионах присутствия Сибирского банка", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Общая ставка по кредиту составляет 18,54%, однако клиент платит только 3%, а остальное закрывает государство. Такие условия сохраняются на весь срок учебы и в течение следующих девяти месяцев после окончания – оставшуюся задолженность можно погашать в течение следующих пятнадцати лет. Сумма по кредиту равна сумме за обучение.

ПАО Сбербанк

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