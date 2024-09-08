Около восьми миллионов рублей потратили барнаульцы на первой осенней ярмарке
Посетили торговые площадки больше восьми тысяч человек
08 сентября 2024, 11:59, ИА Амител
Лук / Фото: pxhere.com/ru/photo/623194
7 сентября в Барнауле прошли первые в этом году осенние продовольственные ярмарки. В пресс-службе городской администрации сообщили, что товарооборот на ярмарке составил 8,4 миллиона рублей.
Торговые площадки были открыты во всех районах города. Посетили их около восьми тысяч человек. Свою продукцию для жителей и гостей Барнаула представили 158 предприятий.
На ярмарках цены в среднем были на 30,5% ниже, чем в торговых сетях, и на 29,5%, чем на рынках краевой столицы. Особой популярностью пользовались фрукты и овощи. Например, было продано более 25 тонн картофеля.
Следующая ярмарка состоится 14 сентября.
21:12:03 08-09-2024
Опять мяса набрали...
Хватит жрать - все в спортзал!!!
22:03:02 08-09-2024
как то мало. весь город?? у нас в школе за час 150 000 р на ярмарке детской торгуют всякой фигни - поделки, игрушки и пр.
08:24:10 09-09-2024
Гость (22:03:02 08-09-2024) как то мало. весь город?? у нас в школе за час 150 000 р на ... Просто видимо даже самые последние лохи уже не ведутся на эти ярмарки