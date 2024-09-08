Около восьми миллионов рублей потратили барнаульцы на первой осенней ярмарке

Посетили торговые площадки больше восьми тысяч человек

08 сентября 2024, 11:59, ИА Амител

Лук / Фото: pxhere.com/ru/photo/623194

7 сентября в Барнауле прошли первые в этом году осенние продовольственные ярмарки. В пресс-службе городской администрации сообщили, что товарооборот на ярмарке составил 8,4 миллиона рублей.

Торговые площадки были открыты во всех районах города. Посетили их около восьми тысяч человек. Свою продукцию для жителей и гостей Барнаула представили 158 предприятий.

На ярмарках цены в среднем были на 30,5% ниже, чем в торговых сетях, и на 29,5%, чем на рынках краевой столицы. Особой популярностью пользовались фрукты и овощи. Например, было продано более 25 тонн картофеля.

Следующая ярмарка состоится 14 сентября.