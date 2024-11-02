Больше возможностей. РСХБ и студотряды Алтая подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о ведении профориентационной деятельности и временном трудоустройстве студентов региона

02 ноября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KTWaM

Подписание соглашения о сотрудничестве / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

В Барнауле прошел краевой слет студенческих строительных отрядов, посвященный знаменательным датам: 65-летию движения студотрядов в России и 60-летию в Алтайском крае. На мероприятии Алтайский филиал Россельхозбанка (РСХБ) и Алтайское отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам директора Алтайского филиала РСХБ Николая Бойко, РСХБ как государственный аграрный банк заинтересован в развитии сельских территорий Алтайского края.

"Россельхозбанк много делает для учащейся молодежи: создана и доступна всем жителям нашей страны цифровая платформа "Я в Агро", которая предоставляет бесплатные услуги и сервисы в сфере образования, повышения квалификации, поиску работы и стажировок в АПК и иных смежных отраслях. РСХБ выплачивает повышенные стипендии лучшим студентам, магистрантам и аспирантам нашего аграрного вуза", – отметил Николай Бойко.

Соглашение призвано координировать совместные усилия сторон в целях содействия занятости молодежи и развития студенческих отрядов Алтайского края. Стороны заключили договор о проведении мероприятий по временному трудоустройству студентов колледжей и вузов, профориентации участников трудовых и студенческих отрядов и других инициатив в регионе.

Юбилейный слет стал главным мероприятием года, где подвели итоги работы краевого студенческого отряда "Алтай". Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил участников, отметив выдающиеся успехи отряда, который трижды признавали лучшим в стране. Кроме того, два года подряд "Алтай" получал всероссийское знамя лучшего реготделения за выдающиеся результаты в комиссарской деятельности.

По словам главы региона, крупные проекты на территории края традиционно привлекают молодежь со всей страны. Правительство края и дальше будет поддерживать развитие движения.

"Начало сотрудничества с Россельхозбанком откроет новые возможности для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений Алтайского края. Мы уверены, что сотрудничество будет плодотворным, а бойцы МООО "Российские студенческие отряды" смогут проявить себя и показать высокий уровень профессионализма", – сказала командир регионального штаба Маргарита Барсукова.Всего в крае действует 141 студенческий отряд, насчитывающий около 4000 человек. В течение летнего трудового семестра отряды работали над крупными проектами в разных регионах России, включая Барнаул, Белокуриху, Москву, Новосибирск, Сахалин, Санкт-Петербург, Челябинскую область и Камчатку.

В этом году студенческие отряды отмечают двойной юбилей: 60 лет со дня создания студенческих отрядов в регионе и 55 лет акции "Снежный десант". Кроме того, отряды страны отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране прошло более сотни мероприятий, которые объединили свыше 1 млн человек.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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