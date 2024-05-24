Больше зеленых зон. За два года в Алтайском крае благоустроят 16 парков

Благодаря этому у жителей появятся новые места для культурного и семейного отдыха

24 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Парк для отдыха / Фото: freepik.com

В Алтайском крае в течение 2024-2025 годов планируют благоустроить 16 парков. Благодаря чему появятся новые зеленые зоны для приятных прогулок на свежем воздухе. Неравнодушные местные жители каждый год активно голосуют за объекты благоустройства, стремясь сделать свои районы и дворы более уютными и привлекательными для отдыха. Работы ведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Рассказываем, какие территории планируют облагородить и какие объекты победили на голосовании в этом году.

О том, что хотят благоустроить

Во время голосования жители Алтайского края в основном отдают предпочтения паркам, скверам, аллеям и зеленым зонам. В городах и районах региона в 2024 и 2025 годах кардинальные изменения ждут 16 парков.

Восемь парков из них начнут или продолжат приводить в порядок в этом году. Они стали победителями прошлогоднего всероссийского голосования за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Например, в Бурлинском районе займутся улучшением Центрального парка. Одноименный парк благоустроят в Быстроистокском районе. Семейный парк осовременят в Курьинском районе, а вот в Панкрушихинском установят новый элемент благоустройства – фонтан.

А еще в Алтайском крае обновят парк Победы в Бийске, городской парк культуры и отдыха в Яровом, парк Победы в Камне-на-Оби.

Работы в парке Победы в Бийске / Фото: Минстрой Алтайского края

О благоустройстве в 2024 году

Тем временем в Барнауле идет третий этап благоустройства парка "Юбилейный". В этом году в нем продолжат обустраивать пешеходные дорожки. Кроме того, построят новые зоны для активного и семейного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек, детские игровые комплексы, спортивные площадки).

Работы в "Юбилейном" планируют завершить до середины октября.

Работы в парке "Юбилейный" / Фото: barnaul.press

Кроме того, в краевой столице приступили к строительным работам в парке им. Ленина. В прошлом году именно эта зеленая зона в границах улиц Антона Петрова, Ленинградской, Энтузиастов стала победителем народного голосования.

Дизайн-проект Парка им. Ленина в Барнауле / Фото: Минстрой Алтайского края

Всего по краю к благоустройству приступили на 48 объектах. Среди них пешеходные зоны, аллеи, парки, скверы и дворовые территории.

В этом году в Алтайском крае благоустроят 125 территорий: 55 общественных и 70 дворовых. По всем объектам уже определили подрядчиков и направили более 800 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов.

Благоустройство двора в Бийске/ Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

О благоустройстве в 2025 году

Напомним, что в этом году в Алтайском крае вновь проходило всероссийское голосование за объекты благоустройства. По его результатам определили 55 общественных территорий.

Ознакомиться со списком победителей в городах края и ЗАТО Сибирский можно по ссылке. Список опубликовало Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края, которое курирует федеральный проект.

Объекты благоустройства в Алтайском крае

О том, как проходило голосование

Голосование для жителей городов края и ЗАТО Сибирский проходило на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru и через приложение волонтеров. Жители сельских территорий голосовали на сайтах органов местного самоуправления, а также в соцсетях.

Со списком территорий, которые одержали победу в городах и ЗАТО Сибирский, можно ознакомиться на платформе https://22.gorodsreda.ru/ . Итоговые протоколы голосования на сельских территориях опубликуют на сайтах органов местного самоуправления.

Голосование через приложение волонтеров / Фото: Минстрой Алтайского края

О количестве голосующих в крае

В 2024 году свой выбор за объекты благоустройства сделали более193 тыс. жителей Алтайского края, из них более 153 тыс. – горожане, еще 40,5 тыс. – жители сельских территорий.

Благоустройство в Алтайском крае

О важности проекта

Алтайский край является активным участником федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" уже на протяжении семи лет. Благодаря этому регион становится чище, краше и комфортнее для проживания. Появляются новые места и зеленые зоны для активного отдыха и семейных прогулок.

За это время на территории 70 муниципалитетов (в девяти городских округах, ЗАТО Сибирском, шести городских и 54 сельских поселениях) благоустроили 1 784 объекта, из них 1 458 дворовых и 326 общественных территорий на общую сумму 5,3 млрд рублей.

В 2023 году в порядок привели 127 дворов и 57 общественных пространств в 42 муниципалитетах на сумму 1 млрд рублей.

Объекты благоустройства в Алтайском крае