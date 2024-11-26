Большие инвестиции. Глава "Алтайлеса" рассказал о строительстве комбината в Кузбассе

Иван Ключников поделился планами по возведению большого деревообрабатывающего комбината

26 ноября 2024, 08:00, Александра Черданцева

Иван Ключников / Фото: Фото: холдинг "Алтайлес"

Ведущая компания лесопромышленного комплекса региона – лесной холдинг "Алтайлес" – начала строительство комбината по производству древесностружечных плит в соседней Кемеровской области. Сейчас там подготовлена площадка на 23 га и возведен строительный городок. Общая территория участка под застройку – 40 га.

Генеральный директор ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" Иван Ключников рассказал amic.ru, почему холдинг строит не на Алтае, что это будет за завод и почему начали только сейчас, хотя анонсировали еще в 2022 году. А пресс-служба холдинга предоставила amic.ru эксклюзивные и пока еще нигде не опубликованные снимки площадки будущего предприятия.

"Более 7 млрд рублей"

– Иван Михайлович, что это будет за комбинат?

– Это будет предприятие по производству древесностружечных плит различных типов. Будет "классический" вариант ДСП, из которой в основном и производят мебель, и модификации, которые в России пока не изготавливают. Это сверхпрочные ДСП, а также ориентированно-древесностружечные плиты.

– Где вы будете брать сырье?

– Здесь же, в Кузбассе. Сейчас мы согласовываем с регионом лесосырьевую базу, то есть тот объем леса, который необходим для реализации инвестиционного проекта. В Кемеровской области допустимый объем заготовки древесины более 9 млн "кубов" ежегодно, при этом реально заготавливается чуть более 12%.

Когда мы вели переговоры с Кузбассом, сразу обозначили, что готовы взять в переработку весь спектр сырья – все породы деревьев любого качества. И, конечно, будем создавать систему заготовки и лесовосстановления, включая необходимую инфраструктуру.

То, что мы создаем этот проект с нуля, конечно, осложняет его. На Алтае у нас давно вся система выстроена. С учетом того, что нужно организовать полный цикл ведения лесного хозяйства, кузбасский проект отличается своей сложностью от реализованных ранее на территории Алтайского края.

– Тогда почему выбрали Кузбасс, а не Алтайский край?

– Кузбасс почти сразу откликнулся на наше предложение о строительстве комбината по переработке древесины. В 2022 году на Петербургском международном форуме совместно с Сергеем Цивилевым, который тогда занимал пост губернатора Кемеровской области, подписали соответствующее соглашение. Алтайский край тоже рассматривали для строительства нового комбината, но по разным причинам в нашем регионе это не удалось.

Площадка под комбинат в Кузбассе / Фото: холдинг "Алтайлес"

– Сколько стоит проект?

– Сегодня с учетом всех удорожаний это более 7 млрд рублей. Изначально была запланирована меньшая стоимость, но все подорожало.

Это работа вдолгую, большие инвестиции. Очень немногие компании готовы вкладывать в эту историю. Тем более что сейчас, конечно, не самое лучшее время для проектов такого уровня. И финансовые ресурсы менее доступны – в нашей сфере получить кредит за вразумительные деньги теперь практически невозможно. Да и государственные программы поддержки, а их было несколько, отменили.

– Но ведь Павловский ДОК обошелся не намного дешевле – 6 млрд, так уже и сколько лет прошло.

– Там и технологии были более дорогие, и другой вид продукции. Производство МДФ предполагает самые затратные технологии.

– Когда запуск?

– Планируем, что в 2027 году уже заработает и завод, и заготовка.

Производство холдинга / Фото: холдинг "Алтайлес"

"Могли начать раньше"

– Расскажите об участке для ДОКа, где он?

– Участок площадью 40 га расположен в Кировском районе Кемерова. Первая очередь, строительство которой уже началось, будет площадью 23 га. По поводу остальной территории – дальше посмотрим.

– Когда стартовали работы и на какой они сейчас стадии?

– Мы начали с весны этого года. Могли бы и раньше, но только в декабре прошлого года получили статус масштабного инвестиционного проекта. Это дало нам возможность взять выбранный земельный участок без аукциона в аренду для реализации инвестиционного проекта. За строительный сезон провели значительные земляные работы, возвели строительный городок (административно-бытовой комплекс, столовую и склад материалов), установили бетонный завод, обеспечили участок электроэнергией и водой. С начала весны 2025 года приступим к активной стадии строительства.

– Насколько я знаю, "Алтайлес" был готов запустить строительство еще несколько лет назад.

– Да, могли бы стартовать еще два года назад. Но в 2022-м в связи с санкциями мы были вынуждены расторгнуть договоры поставки оборудования с западными компаниями.

– Раз европейские поставщики самоустранились, то где будете закупать оборудование? В Китае?

– Да, в основном в Китае. Но не скажу, что это просто. Китайские компании долго не хотели выпускать линии, способные производить продукцию с востребованными на нашем рынке форматами. К тому же есть моменты, связанные с санкционными ограничениями, и контрагенты из Китая осторожничают в вопросах сотрудничества с российскими компаниями.

– Какие рынки сбыта вы планируете освоить?

– Половина – внутренний рынок, половина – внешний, в основном Средняя Азия.

Что же касается России, то мы видим потенциал использования стружечных плит и в сегменте стройки. Сейчас потребление плиты у нас достаточно низкое, но оно будет расти, я уверен.

Продукция холдинга / Фото: холдинг "Алтайлес"

"У нас применяется искусственный интеллект"

– Насколько высокотехнологичным будет ваше новое производство?

– Мы еще работаем над этим, но могу сказать, что при создании всех наших производств мы использовали наилучшие образцы доступных технологий и постоянно занимаемся их дальнейшей модернизацией. У нас более 100 проектов по обновлению производства, экологических и социальных. Совершенствуется деревообработка, меняются технологии ведения лесного хозяйства.

Например, в этом году на Рубцовском ЛДК установили рентген-сканер для сортировки круглого леса. Для чего этот сканер? Он позволяет видеть, сколько древесины под корой, сколько сучков и пороков внутри. Раньше мы проводили только наружную оценку через систему 3D-сканирования, теперь же заглядываем внутрь бревна еще до его обработки. Это один из ярких примеров проектов по повышению эффективности наших лесопильных заводов. И мы одни из первых в стране, кто внедрил данную технологию.

До конца года установим новую систему оценки досок, использующую машинное зрение. Это будет одна из составляющих новой IT-структуры для лесопильных предприятий, так называемого производства 4.0, где применяется искусственный интеллект. Наши работники будут контролировать процесс, а оценка качества сырья и готового продукта – задач машин.

Нужно сказать, что мы достигли высокого процента переработки древесины – до 87% от заготавливаемой.

– А на Павловском ДОКе?

– Он в принципе при запуске был одним из самых современных заводов по производству МДФ-плит в России. Но мы и сейчас продолжаем совершенствование этого производства. Недавно установили линию ламинации, что позволило выйти на рынок ламинированных плит. Рассматриваем возможность производства фасадов и напольного покрытия из этого материала.

Модернизируем систему нанесения связующего вещества. Вроде мелочь в масштабах производства, но имеет важный экономический и экологический эффект. Запускаем еще один проект – производство карбамидоформальдегидного концентрата. Ранее мы сами производили только смолы.

Мы продолжаем модернизацию логистики – переводим свой автотранспорт на метан. Наше предприятие – одно из крупнейших потребителей газа в Павловске, у нас установлена своя заправка и весь транспорт, который задействован на перевозке древесины на завод и готовой продукции, работает на метане. Тоже очень перспективное направление с экономической и экологической точек зрения.

Кроме того, строим сейчас в Рубцовске свой контейнерный терминал, чтобы сократить затраты на транспортировку готовой продукции до Китая.

Павловский ДОК / Фото: холдинг "Алтайлес"

– Эти обновления приводят к сокращению рабочих мест?

– Наоборот, эти обновления позволяют нам решать острейшую кадровую проблему. Мы вынуждены вводить новые технологии еще и из-за нехватки людей. Например, в конце прошлого года только 30% древесины заготавливали механическим способом, то есть при помощи специальных высокопроизводительных машин, теперь же показатель составляет почти 80%. Кто-то уходит на СВО, кто-то уезжает из сел или вообще из региона. И это при том, что у нас достойная заработная плата.

– Вы не раз говорили, что сложно найти не просто людей, но людей с образованием. Как эту проблему решаете?

– Мы обучаем. И уже не только сами. Этим летом совместно с Павловским аграрным техникумом и рядом лесопромышленных компаний подписали соглашение о создании и развитии образовательно-производственного центра (кластера) "Лесная промышленность Алтайского края" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Купили для учебного заведения новейший финский симулятор специальной техники для заготовки леса, оборудовали учебный класс. Готовим будущих специалистов.