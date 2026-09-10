НОВОСТИЭкономика

Большинство барнаульцев поддерживают строительство новых АЭС в России

Это показал опрос среди жителей города

10 сентября 2026, 17:37, ИА Амител

Знак радиации / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Знак радиации / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Барнаула ответили, считают ли они атомную энергетику безопасной и как относятся к строительству новых АЭС в России. Результатами исследования поделился сервис SuperJob.

За возведение новых АЭС выступают 54% барнаульцев, а против — 11%. Чаще идею поддерживают мужчины (58%), чем женщины (50%). Среди инженеров различных специализаций, которые считают строительство новых атомных электростанций правильным решением, — таких 63%.

А вот мнения насчет атомной энергетики разделились: 42% жителей города считают ее безопасной, 24% придерживаются противоположной позиции, а 34% респондентов не смогли дать однозначную оценку.

"Мужчины уверены в безопасности отрасли больше женщин (52% и 32% соответственно), а женщины чаще затрудняются с ответом (39% против 29% среди мужчин)", — сообщает сервис.

Наиболее высокий уровень доверия к этой сфере зафиксировали среди инженерно-технических работников: 56% из них называют отрасль безопасной.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Барнаул промышленность опросы
       

Комментарии 8

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Гость

17:41:58 10-09-2026

Жителеи Барнаула такие же спецы в АЗС как собаки в пылесосах.
и какое им дело до всей России ?
А вот скажи сейчас что в Сибирской Долине начнут строить АЭС , насколько все радостные будут ?

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проект к выборам.

18:04:24 10-09-2026

Гость ( 17:41:58 10-09-2026) Жителеи Барнаула такие же спецы в АЗС как собаки в пылесосах... в Сибирской долине-казино.
а АЭС, может в Фирсовых слободках.
сколько их 4?
как раз в каждой по блоку.

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Гость

21:15:10 10-09-2026

Гость (17:41:58 10-09-2026) Жителеи Барнаула такие же спецы в АЗС как собаки в пылесосах... многодетные из бельмесево одобряют - у них появится свет. Возможно, внутренний

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Гость

17:48:38 10-09-2026

Те, кто так считает не жили в Чернобыле в 1986 г.

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Гость

18:36:33 10-09-2026

В мирное время АЭС безопасны.

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Вежливый Человек

19:53:25 10-09-2026

Нас не спрашивают - нами прикрываются.
Сколько народу утильсбор поддерживает? - С чего про АЭС спрашиваете? А где строить?

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Вежливый Человек

19:55:49 10-09-2026

Можно, а зачем? Какие профиты - электричество дороже сделать, чтоб деньги на стройку собрать?

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гость

11:32:09 11-09-2026

строить сейчас аэс безумие

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