Большинство барнаульцев поддерживают строительство новых АЭС в России

Это показал опрос среди жителей города

10 сентября 2026, 17:37, ИА Амител

Знак радиации / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Барнаула ответили, считают ли они атомную энергетику безопасной и как относятся к строительству новых АЭС в России. Результатами исследования поделился сервис SuperJob.

За возведение новых АЭС выступают 54% барнаульцев, а против — 11%. Чаще идею поддерживают мужчины (58%), чем женщины (50%). Среди инженеров различных специализаций, которые считают строительство новых атомных электростанций правильным решением, — таких 63%.

А вот мнения насчет атомной энергетики разделились: 42% жителей города считают ее безопасной, 24% придерживаются противоположной позиции, а 34% респондентов не смогли дать однозначную оценку.

"Мужчины уверены в безопасности отрасли больше женщин (52% и 32% соответственно), а женщины чаще затрудняются с ответом (39% против 29% среди мужчин)", — сообщает сервис.

Наиболее высокий уровень доверия к этой сфере зафиксировали среди инженерно-технических работников: 56% из них называют отрасль безопасной.