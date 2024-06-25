Большинство россиян уверены, что купить квартиру можно только в ипотеку
Чаще всего от приобретения отказываются из-за финансовой нестабильности
25 июня 2024, 14:45, ИА Амител
90% россиян мечтают о недвижимости. 70% опрошенных уверены, что купить жилье можно только с ипотекой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса компании "Флип".
Оптимальным первоначальным взносом они назвали сумму в 30% от стоимости. 54% хотят увеличить жилплощадь, 40% не имеют собственного жилья, 6% не нуждаются в покупке или расширении недвижимости.
82% считают, что платеж в размере 50-60 тыс. рублей слишком большой для семейного бюджета. Они назвали оптимальной сумму не более 30 тыс. рублей. При оформлении ипотеки у каждого третьего нет подушки безопасности для внесения платежа. При этом 20% готовы продать текущую недвижимость и доплатить для покупки новой квартиры.
В качестве стоп-фактора для приобретения квартиры 89% назвали финансовые сложности и неуверенность в завтрашнем дне. В опросе, проведенном в июне 2024 года, приняли участие 1495 россиян в возрасте от 21 до 50 лет.
14:57:38 25-06-2024
82% считают, что платеж в размере 50-60 тыс. рублей слишком большой для семейного бюджета. Это не про АЛТАЙСКИЙ КРАЙ!!!У нас в крае одни из самых низких зарплат по стране(((Сколько % в крае могут платить ипотеку 60 тыс. рублей?
15:20:41 25-06-2024
Гость (14:57:38 25-06-2024) 82% считают, что платеж в размере 50-60 тыс. рублей слишком ... где вы увидели платеж в 60 тыс? не берите квартиру в 300 м2. Купите обычную трешку и будете платить 15-20 тыс
19:06:00 25-06-2024
Гость (15:20:41 25-06-2024) где вы увидели платеж в 60 тыс? не берите квартиру в 300 м2.... Сейчас ипотека от 16,7%. Как может получиться 15 тыс ипотечный платеж?
21:08:01 25-06-2024
Гость (15:20:41 25-06-2024) где вы увидели платеж в 60 тыс? не берите квартиру в 300 м2.... вы от жизни отстали на десяток лет
15:00:31 25-06-2024
Большинству россиян на жратву и жкх еле-еле хватает... Про квартиры тут сказки пишите
16:08:23 25-06-2024
Шурик (15:00:31 25-06-2024) Большинству россиян на жратву и жкх еле-еле хватает... Про к... Шурик, я вас научу. идете в гугль например, поиск = "статистика средний размер заработной платы в России"
вывод гугла:
"По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в марте 2023 года составила 71 334 рубля, увеличившись на 6,3% по сравнению с мартом 2022 года."
даже с ипотекой на двушку - семье подъемно.
и судя по новеньким машинкам на улицах - вот не голодают нифига.
17:34:57 25-06-2024
Гость (16:08:23 25-06-2024) Шурик, я вас научу. идете в гугль например, поиск = "статист... А надо смотреть не среднюю, а медианную. А то один получает несколько лямов, а двадцать - МРОТ. А в среднем они все в шоколаде.
19:10:13 25-06-2024
Гость (17:34:57 25-06-2024) А надо смотреть не среднюю, а медианную. А то один получает ... Свою смотрите.
15:14:28 25-06-2024
не понял о чем новость. очевидно же.
15:27:37 25-06-2024
Большинству жителей нашего края и ипотека сейчас не по карману при таких ценах на жилье и конских банковских процентах.
15:57:40 25-06-2024
Есть ипотека- однушка -платеж 18 т.р. з\п 36 - жить можно.
16:58:27 25-06-2024
Гость (15:57:40 25-06-2024) Есть ипотека- однушка -платеж 18 т.р. з\п 36 - жить можно.... Скорей выживать
18:14:55 25-06-2024
Сергей (16:58:27 25-06-2024) Скорей выживать... А кому сейчас легко.
20:08:33 25-06-2024
Тут недавно вакансию продавца в фреш-маркете крида за минимальный полтос реомендовали. Ни у кого из "зарплата 20 тыщ" не ёкнуло?
15:46:44 26-06-2024
Месяцами дешевые квартиры не продаются, но всем ведь надо минимум 3 комнаты, не старше 91 и в центре.
17:53:44 26-06-2024
Чтобы думать, как же выплачивать ежемесячный платёж, хватит ли на это зарплаты... Сначала нужно как-то накопить на первоначальный взнос, а это посложнее.