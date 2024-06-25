Большинство россиян уверены, что купить квартиру можно только в ипотеку

Чаще всего от приобретения отказываются из-за финансовой нестабильности

25 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com/ru/photo/1378460

90% россиян мечтают о недвижимости. 70% опрошенных уверены, что купить жилье можно только с ипотекой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса компании "Флип".

Оптимальным первоначальным взносом они назвали сумму в 30% от стоимости. 54% хотят увеличить жилплощадь, 40% не имеют собственного жилья, 6% не нуждаются в покупке или расширении недвижимости.

82% считают, что платеж в размере 50-60 тыс. рублей слишком большой для семейного бюджета. Они назвали оптимальной сумму не более 30 тыс. рублей. При оформлении ипотеки у каждого третьего нет подушки безопасности для внесения платежа. При этом 20% готовы продать текущую недвижимость и доплатить для покупки новой квартиры.

В качестве стоп-фактора для приобретения квартиры 89% назвали финансовые сложности и неуверенность в завтрашнем дне. В опросе, проведенном в июне 2024 года, приняли участие 1495 россиян в возрасте от 21 до 50 лет.