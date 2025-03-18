Большому застройщику – стильный офис в центре. "Селфстроит" открыл офис у мэрии Барнаула

Застройщик ЖК "Барнаул", Opera, "Локомотив" и "ЖеКа Павлов" выводит сервис покупки квартиры на новый уровень

18 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4QAUx

Новый офис продаж компании "Селфстроит" / Фото: Евгений Самосюк для "Селфстроит"

Алтайская компания "Селфстроит" торжественно открыла новую галерею продаж в центре деловой жизни Барнаула – на улице Гоголя, 46а. Теперь здесь можно будет быстро и удобно выбрать и купить квартиру в премиальном комплексе "Барнаул" на набережной Оби, Opera и "Вечерах" в тихом центре города, "Локомотиве" в самом сердце краевой столицы или своем родном "ЖеКе Павлове" в Индустриальном районе.

Презентация нового офиса состоялась14 марта 2025 года при участии около сотни гостей – партнеров, клиентов и друзей компании. Для них организовали праздничную вечеринку с изысканными угощениями, стильной фотозоной и масштабным розыгрышем призов. Главный приз вечера – скидка 1 млн рублей на покупку квартиры – нашел своего счастливого обладателя среди гостей, а самый эрудированный участник квиза в телеграм-канале "Селфстроит" получил скидку 500 тысяч рублей. Кроме того, компания разыграла 200 сертификатов на айфон 16, который можно получить при покупке квартиры в одном из строящихся комплексов.

Новый офис продаж компании "Селфстроит" / Фото: Евгений Самосюк для "Селфстроит"

Новый офис – это важный шаг в развитии компании, который позволит сделать процесс покупки недвижимости еще более удобным. Руководитель отдела продаж компании Владислав Тюнин отметил, что "Селфстроит" давно рассматривал возможность открытия представительства в центральной части города, но не было подходящего места. В результате выбор пал на офисное пространство площадью почти 180 квадратных метров в самом востребованном районе – на красной линии проспекта Ленина.

"Теперь наши клиенты могут заехать к нам перед работой или после нее, быстро получить консультацию и выбрать объект. Кроме того, экскурсии на стройплощадки теперь организовывать проще, так как основные проекты компании сосредоточены в центре", – рассказал Тюнин.Офис оборудован по последнему слову техники: здесь есть конференц-зал с мультимедийным экраном, система 3D-визуализации, позволяющая клиентам "прогуляться" по будущему жилью. В дизайне интерьера использованы фирменные цвета бренда, а проект разработала дизайнер Ольга Есина, с которой "Селфстроит" активно сотрудничает.

Открытие нового офиса продаж компании "Селфстроит" / Фото: Евгений Самосюк для "Селфстроит"

Риелторы отметили, что новый офис создает атмосферу премиального сервиса.

"Клиентам, а особенно тем, кто покупает премиальное жилье, важно чувствовать комфорт. Чтобы их встретили, предложили кофе, основательно все рассказали. Этот офис – пример правильного подхода застройщика к уровню сервиса", – поделилась с amic.ru руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

"Селфстроит" продолжает расти и расширять присутствие в городе. Помимо нового офиса на Гоголя, 46а, в планах – открытие представительства на Баварина, 8, где застройщик возводит новый премиальный ЖК "Барнаул", а также мобильных офисов в других районах.

"Люди привыкают к качественному сервису и ожидают высокого уровня обслуживания. Мы активно работаем над улучшением клиентского опыта, ускорением процесса оформления сделок и повышением качества строительства", – подчеркнул Владислав Тюнин.Праздничное открытие нового офиса стало не только важным событием для компании, но и значимым моментом для всех ее партнеров и клиентов. "Селфстроит" уверенно смотрит в будущее и продолжает задавать новые стандарты на рынке недвижимости Барнаула.

Галерея продаж "Селфстроит"

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя, 46а (ЖК "Собрание")

Тел.: +7 (3852) 50-64-24

Сайт selfstroit.ruООО СЗ НВ

Реклама