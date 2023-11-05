Большой частный дом сгорел в Новоалтайске

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров

05 ноября 2023, 11:07, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Серьезный пожар произошел прошлой ночью в Новоалтайске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание случилось по улице Тельмана. К моменту прибытия пожарных дом и гараж, расположенный рядом, горели открытым огнем. Общая площадь распространения огня составила около 200 квадратных метров.

На месте работали 17 человек и пять единиц техники. Во время пожара люди не пострадали.

Причину случившегося будут устанавливать эксперты.