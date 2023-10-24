Большой частный дом сгорел во Власихе

На месте работают 28 пожарных

24 октября 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

Серьезный пожар произошел во Власихе. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Загорелся частный дом во Власихе. Пожарные смогли локализовать огонь на площади 140 квадратных метров.

На месте работают 28 человек личного состава, в условиях сильного задымления задействованы два звена газодымозащитников.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Причины возгорания уточняются.