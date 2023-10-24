Большой частный дом сгорел во Власихе
На месте работают 28 пожарных
24 октября 2023, 20:35, ИА Амител
Фото: t.me/mchs_altkray
Серьезный пожар произошел во Власихе. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Загорелся частный дом во Власихе. Пожарные смогли локализовать огонь на площади 140 квадратных метров.
На месте работают 28 человек личного состава, в условиях сильного задымления задействованы два звена газодымозащитников.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причины возгорания уточняются.
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