Большой источник метана нашли в Западной Сибири

Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами

13 июня 2024, 11:02, ИА Амител

Болото / Фото: pxhere.com/ru/photo/169437

Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана. Это болотный газ, пишет ТАСС.

Исследование природного газа с помощью масс-спектрометра было проведено впервые.

Сипы, найденные в ХМАО, представляют собой заводи в ручье, из которых активно поднимаются пузыри, насыщенные метаном. Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами.

В результате подтвердилась гипотеза, что метан поступает в сипы из болот, которые покрывают около половины ХМАО.

Ученым удалось получить четкое представление о том, насколько тесно ландшафты в Западной Сибири связаны между собой. Это важно для предсказания последствий изменений при глобальном потеплении и антропогенном воздействии.