Большой источник метана нашли в Западной Сибири
Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами
13 июня 2024, 11:02, ИА Амител
Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана. Это болотный газ, пишет ТАСС.
Исследование природного газа с помощью масс-спектрометра было проведено впервые.
Сипы, найденные в ХМАО, представляют собой заводи в ручье, из которых активно поднимаются пузыри, насыщенные метаном. Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами.
В результате подтвердилась гипотеза, что метан поступает в сипы из болот, которые покрывают около половины ХМАО.
Ученым удалось получить четкое представление о том, насколько тесно ландшафты в Западной Сибири связаны между собой. Это важно для предсказания последствий изменений при глобальном потеплении и антропогенном воздействии.
11:25:43 13-06-2024
Вот с кем нужно Барнаульский край объединять. Со столицей в Барнауле
11:43:12 13-06-2024
Нам от этого ни тепло ни холодно..
12:07:58 13-06-2024
Если освоят, будет тепло
12:10:00 13-06-2024
Гость (12:07:58 13-06-2024) Если освоят, будет тепло... Нерентабелльно слишком дорого
14:44:28 13-06-2024
Гость (12:10:00 13-06-2024) Нерентабелльно слишком дорого... болота осушать? ерунда