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Большой источник метана нашли в Западной Сибири

Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами

13 июня 2024, 11:02, ИА Амител

Болото / Фото: pxhere.com/ru/photo/169437
Болото / Фото: pxhere.com/ru/photo/169437

Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана. Это болотный газ, пишет ТАСС.

Исследование природного газа с помощью масс-спектрометра было проведено впервые.

Сипы, найденные в ХМАО, представляют собой заводи в ручье, из которых активно поднимаются пузыри, насыщенные метаном. Миграция этого газа происходит с грунтовыми водами.

В результате подтвердилась гипотеза, что метан поступает в сипы из болот, которые покрывают около половины ХМАО.

Ученым удалось получить четкое представление о том, насколько тесно ландшафты в Западной Сибири связаны между собой. Это важно для предсказания последствий изменений при глобальном потеплении и антропогенном воздействии.

Наука

Комментарии 5

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Гость

11:25:43 13-06-2024

Вот с кем нужно Барнаульский край объединять. Со столицей в Барнауле

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Грыша

11:43:12 13-06-2024

Нам от этого ни тепло ни холодно..

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Гость

12:07:58 13-06-2024

Если освоят, будет тепло

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Гость

12:10:00 13-06-2024

Гость (12:07:58 13-06-2024) Если освоят, будет тепло... Нерентабелльно слишком дорого

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Гость

14:44:28 13-06-2024

Гость (12:10:00 13-06-2024) Нерентабелльно слишком дорого... болота осушать? ерунда

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