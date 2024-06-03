Большой парад планет 3 июня. Как его увидеть и чем он может быть опасен?
Сразу шесть планет выстроятся в ряд на ночном небосводе
03 июня 2024, 10:40, ИА Амител
Планеты Солнечной системы / Фото: pixabay.com
Совсем скоро жителей Земли ожидает уникальное астрономическое явление – парад планет. Конечно, происходят они не очень редко. Но в этот раз нас ждет большой парад планет, который считается действительно особенным. Сразу несколько небесных тел окажутся очень близко друг к другу.
О том, когда ждать парад планет, как его можно будет увидеть и правда ли, что это событие очень опасно, – в материале amic.ru.
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Когда ожидается парад планет?
3 июня 2024 года.
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Почему этот парад планет называют большим?
Вообще парад планет – это необычное астрономическое явление. Сразу несколько небесных тел оказываются близко друг к другу на одной стороне от Солнца. Поэтому с Земли можно наблюдать сразу несколько объектов в одно время.
Всего существует четыре типа парадов (выравниваний), которые отличаются по количеству планет:
- три планеты – мини-выравнивание;
- четыре планеты – малое выравнивание;
- пять или шесть планет – большое выравнивание;
- семь планет – великое (полное) выравнивание.
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Какие планеты окажутся рядом на небе?
3 июня 2024 года в параде "примут участие" сразу шесть планет: Меркурий, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.
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А можно ли будет увидеть парад планет невооруженным глазом?
Да, но не все планеты. Вы точно увидите Юпитер, Сатурн и Марс. Если погодные условия будут хорошими, а вы уедете подальше от города, вам покажется еще и Меркурий. А вот для того чтобы разглядеть Уран и Нептун, обязательно нужен телескоп или очень сильный бинокль: планеты слишком далеко от Земли.
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Как увидеть парад планет 3 июня?
Во-первых, для этого на небе должно быть ясно. Во-вторых, наблюдать лучше вдали от города. В-третьих, вам нужно понять, куда смотреть. Есть простой способ: самым ярким светилом на ночном небе в это время будет Юпитер. Найдете его – найдете и остальные планеты. Если у вас не получилось, можете скачать любое приложение с интерактивной картой звездного неба.
Наблюдать парад планет лучше перед самым рассветом.
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Правда ли, что парад планет – очень опасное явление?
Все зависит от того, верите ли вы в астрологию. Для сторонников астрономии это лишь редкое и зрелищное, но при этом объяснимое явление.
А вот астрологи считают, что парад планет сильно влияет на нашу жизнь. Они считают этот момент периодом обновления: старое разрушается, а ему на смену приходит новое. Считается, что ваши действия, совершенные в день парада планет, могут определить всю вашу жизнь до следующего подобного события.
Чтобы точно заработать хорошую карму, эзотерики советуют провести день в позитивном ключе и ни в коем случае не ругаться с окружающими. А еще они рекомендуют внимательно относиться ко всему: Вселенная в этот день может подавать вам очень важные сигналы.
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Кажется, я все пропустил. А когда следующий парад планет?
Такой же парад планет ожидается 28 августа 2024 года. А вот в следующем году, 28 февраля 2025-го, нас ждет великий парад – на небе покажутся сразу семь планет.
10:07:06 24-05-2024
- "А вот астрологи считают, что парад планет сильно влияет на нашу жизнь. Они считают этот момент периодом обновления: старое разрушается, а ему на смену приходит новое." =========== Господи! Направь это явление на Кремль.
13:58:01 03-06-2024
ну честно говоря, мы живём не в замкнутой наглухо системе...! есть человек, который живёт среди других себе подобных, в их обществе, и не подобных... на какой-то территории, на планете земля, которая в свою очередь летит по космосу каким-то чудесным образом привязавшись, с другими подобными шарообразными, к солнцу, которое тоже куда-то там себе летит, явно привязанное к чему-то ещё... и т.д., и т.п...
если образование со всей этой информацией позволяет представить эту картину... то получается астрологи правы!?
19:58:10 03-06-2024
Я так понял, что минусанули те кто не может себе представить влияние всех космических энергий на всё окружающее, и на себя в том числе...!?
А ещё хотим жить хорошо!? По науке!?...
Собственно теперь понятно что значат слова - вы заслуживаете того что имеете!
20:00:03 03-06-2024
Галактическая Нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, Ланиакея, сверхскопление Девы, Местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля.
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