Сразу шесть планет выстроятся в ряд на ночном небосводе

03 июня 2024, 10:40, ИА Амител

Планеты Солнечной системы / Фото: pixabay.com

Совсем скоро жителей Земли ожидает уникальное астрономическое явление – парад планет. Конечно, происходят они не очень редко. Но в этот раз нас ждет большой парад планет, который считается действительно особенным. Сразу несколько небесных тел окажутся очень близко друг к другу.

О том, когда ждать парад планет, как его можно будет увидеть и правда ли, что это событие очень опасно, – в материале amic.ru.

1 Когда ожидается парад планет? 3 июня 2024 года.

2 Почему этот парад планет называют большим? Вообще парад планет – это необычное астрономическое явление. Сразу несколько небесных тел оказываются близко друг к другу на одной стороне от Солнца. Поэтому с Земли можно наблюдать сразу несколько объектов в одно время. Всего существует четыре типа парадов (выравниваний), которые отличаются по количеству планет: три планеты – мини-выравнивание;

четыре планеты – малое выравнивание;

пять или шесть планет – большое выравнивание;

семь планет – великое (полное) выравнивание.

3 Какие планеты окажутся рядом на небе? 3 июня 2024 года в параде "примут участие" сразу шесть планет: Меркурий, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.

4 А можно ли будет увидеть парад планет невооруженным глазом? Да, но не все планеты. Вы точно увидите Юпитер, Сатурн и Марс. Если погодные условия будут хорошими, а вы уедете подальше от города, вам покажется еще и Меркурий. А вот для того чтобы разглядеть Уран и Нептун, обязательно нужен телескоп или очень сильный бинокль: планеты слишком далеко от Земли.

5 Как увидеть парад планет 3 июня? Во-первых, для этого на небе должно быть ясно. Во-вторых, наблюдать лучше вдали от города. В-третьих, вам нужно понять, куда смотреть. Есть простой способ: самым ярким светилом на ночном небе в это время будет Юпитер. Найдете его – найдете и остальные планеты. Если у вас не получилось, можете скачать любое приложение с интерактивной картой звездного неба. Наблюдать парад планет лучше перед самым рассветом.

6 Правда ли, что парад планет – очень опасное явление? Все зависит от того, верите ли вы в астрологию. Для сторонников астрономии это лишь редкое и зрелищное, но при этом объяснимое явление. А вот астрологи считают, что парад планет сильно влияет на нашу жизнь. Они считают этот момент периодом обновления: старое разрушается, а ему на смену приходит новое. Считается, что ваши действия, совершенные в день парада планет, могут определить всю вашу жизнь до следующего подобного события. Чтобы точно заработать хорошую карму, эзотерики советуют провести день в позитивном ключе и ни в коем случае не ругаться с окружающими. А еще они рекомендуют внимательно относиться ко всему: Вселенная в этот день может подавать вам очень важные сигналы.