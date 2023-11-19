Большой пожар произошел ночью в барнаульской церкви

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров

19 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мощный пожар произошел в здании религиозной организации "Церковь "Спасение" евангельских христиан-баптистов в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание на улице Археологической произошло в ночь на 19 ноября. На месте происшествия работали 11 автоцистерн, 44 человека.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Подробности и причины возгорания предстоит установить специалистам.