Большой пожар произошел ночью в барнаульской церкви
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров
19 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Мощный пожар произошел в здании религиозной организации "Церковь "Спасение" евангельских христиан-баптистов в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание на улице Археологической произошло в ночь на 19 ноября. На месте происшествия работали 11 автоцистерн, 44 человека.
Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Подробности и причины возгорания предстоит установить специалистам.
14:17:18 19-11-2023
На все воля Божья!
18:57:27 19-11-2023
Гость (14:17:18 19-11-2023) На все воля Божья!... Гость, ты повторяешь слова Дьвола, что бы бросить клевяту на Бога. Бог, пока в мирские дела не вмешивается. Правит балом пока Дьявол, который поспорил с Богом, что он создаст Бытие, лучше Божьго Царства. Если Бог будет вмешиваться в дела людей, то Дьявол начнет верищать, что Бог не дает ему самостоятельности.....
19:01:54 19-11-2023
Гость (18:57:27 19-11-2023) Гость, ты повторяешь слова Дьвола, что бы бросить клевяту на... вы таблетки забыли...
19:15:53 19-11-2023
Гость (19:01:54 19-11-2023) вы таблетки забыли...... Гость, если ты кроме таблеток ничего.... Ох и тяжела у тебя жизнь.
19:28:42 19-11-2023
Гость (19:15:53 19-11-2023) Гость, если ты кроме таблеток ничего.... Ох и тяжела у тебя ... неее. ты ни в одной букве не угадал дьяблоборец оббоженный. живу спокойно, детей воспитываю, над тобой посмеиваюсь.
19:54:51 19-11-2023
Гость (19:28:42 19-11-2023) неее. ты ни в одной букве не угадал дьяблоборец оббоженный. ... Посмеется тот, кто будет смеятся последним.....
20:07:13 19-11-2023
Гость (18:57:27 19-11-2023) Гость, ты повторяешь слова Дьвола, что бы бросить клевяту на... Сказки дядюшки Римуса!
14:19:02 19-11-2023
Сектанты?
14:57:48 19-11-2023
Гость (14:19:02 19-11-2023) Сектанты?... Этих, Владимир Владимирович не внес в стан врагов и патриарх не видит их конкурентами.
15:37:09 19-11-2023
Гость (14:19:02 19-11-2023) Сектанты?... Одно из направлений христианства, такое же как католицизм, православие, лютеранство и т.д
20:08:19 19-11-2023
Гость (14:19:02 19-11-2023) Сектанты?... Один из сортов христиан.
15:01:04 19-11-2023
А Акинфий предупреждал!
16:35:41 19-11-2023
Нет, не сектанты. Это баптисты. И алкоголикам ещё помогали.
19:06:50 19-11-2023
Баптисты - это секта. Сгорела не церковь а молельный дом. К религии это имеет мало отношения, скорее бизнес на необразованных людях. превратно толкующих Святое Писание.
20:09:43 19-11-2023
Гость (19:06:50 19-11-2023) Баптисты - это секта. Сгорела не церковь а молельный дом. К ... Так ведь любая религия - это бизнес на необразованных людях. Разве не так?
21:40:38 19-11-2023
Гость (19:06:50 19-11-2023) Баптисты - это секта. Сгорела не церковь а молельный дом. К ... ничего не знаете о баптистах,не судите.
02:02:40 20-11-2023
Случайно увидел с балкона сие действие, впечатлило, костер знатный был, особенно понравилось послушать пожарников по рации как они водичку добывали,пока добыли половина3-х этажного сарая с крестом обрушилась, чуть позже и остатки завалились, видимо недостаточно громко граждане верующие отца нашего прославляли в молитвах своих.
08:12:16 20-11-2023
Видать огорчили чем-то работодателя своего.