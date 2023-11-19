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Большой пожар произошел ночью в барнаульской церкви

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров

19 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Мощный пожар произошел в здании религиозной организации "Церковь "Спасение" евангельских христиан-баптистов в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание на улице Археологической произошло в ночь на 19 ноября. На месте происшествия работали 11 автоцистерн, 44 человека.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Подробности и причины возгорания предстоит установить специалистам. 

Барнаул Пожары

Комментарии 18

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Гость

14:17:18 19-11-2023

На все воля Божья!

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Гость

18:57:27 19-11-2023

Гость (14:17:18 19-11-2023) На все воля Божья!... Гость, ты повторяешь слова Дьвола, что бы бросить клевяту на Бога. Бог, пока в мирские дела не вмешивается. Правит балом пока Дьявол, который поспорил с Богом, что он создаст Бытие, лучше Божьго Царства. Если Бог будет вмешиваться в дела людей, то Дьявол начнет верищать, что Бог не дает ему самостоятельности.....

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Гость

19:01:54 19-11-2023

Гость (18:57:27 19-11-2023) Гость, ты повторяешь слова Дьвола, что бы бросить клевяту на... вы таблетки забыли...

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Гость

19:15:53 19-11-2023

Гость (19:01:54 19-11-2023) вы таблетки забыли...... Гость, если ты кроме таблеток ничего.... Ох и тяжела у тебя жизнь.

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Гость

19:28:42 19-11-2023

Гость (19:15:53 19-11-2023) Гость, если ты кроме таблеток ничего.... Ох и тяжела у тебя ... неее. ты ни в одной букве не угадал дьяблоборец оббоженный. живу спокойно, детей воспитываю, над тобой посмеиваюсь.

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Гость

19:54:51 19-11-2023

Гость (19:28:42 19-11-2023) неее. ты ни в одной букве не угадал дьяблоборец оббоженный. ... Посмеется тот, кто будет смеятся последним.....

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Гость

20:07:13 19-11-2023

Гость (18:57:27 19-11-2023) Гость, ты повторяешь слова Дьвола, что бы бросить клевяту на... Сказки дядюшки Римуса!

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Гость

14:19:02 19-11-2023

Сектанты?

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Гость

14:57:48 19-11-2023

Гость (14:19:02 19-11-2023) Сектанты?... Этих, Владимир Владимирович не внес в стан врагов и патриарх не видит их конкурентами.

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Гость

15:37:09 19-11-2023

Гость (14:19:02 19-11-2023) Сектанты?... Одно из направлений христианства, такое же как католицизм, православие, лютеранство и т.д

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Гость

20:08:19 19-11-2023

Гость (14:19:02 19-11-2023) Сектанты?... Один из сортов христиан.

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Гость

15:01:04 19-11-2023

А Акинфий предупреждал!

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Гость

16:35:41 19-11-2023

Нет, не сектанты. Это баптисты. И алкоголикам ещё помогали.

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Гость

19:06:50 19-11-2023

Баптисты - это секта. Сгорела не церковь а молельный дом. К религии это имеет мало отношения, скорее бизнес на необразованных людях. превратно толкующих Святое Писание.

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Гость

20:09:43 19-11-2023

Гость (19:06:50 19-11-2023) Баптисты - это секта. Сгорела не церковь а молельный дом. К ... Так ведь любая религия - это бизнес на необразованных людях. Разве не так?

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Гость

21:40:38 19-11-2023

Гость (19:06:50 19-11-2023) Баптисты - это секта. Сгорела не церковь а молельный дом. К ... ничего не знаете о баптистах,не судите.

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DS

02:02:40 20-11-2023

Случайно увидел с балкона сие действие, впечатлило, костер знатный был, особенно понравилось послушать пожарников по рации как они водичку добывали,пока добыли половина3-х этажного сарая с крестом обрушилась, чуть позже и остатки завалились, видимо недостаточно громко граждане верующие отца нашего прославляли в молитвах своих.

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Гость

08:12:16 20-11-2023

Видать огорчили чем-то работодателя своего.

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