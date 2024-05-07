Большой склад загорелся на Павловском тракте

Огонь распространился на 80 квадратных метров

07 мая 2024, 18:25, ИА Амител

Фото с места пожара / "Инцидент Барнаул"

Серьезный пожар произошел на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в складском помещении. Площадь составила 80 квадратных метров.

По данным спасателей, люди смогли выбраться на улицу самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.

Распространение огня пожарные остановили.