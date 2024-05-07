Большой склад загорелся на Павловском тракте
Огонь распространился на 80 квадратных метров
07 мая 2024, 18:25, ИА Амител
Фото с места пожара / "Инцидент Барнаул"
Серьезный пожар произошел на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание произошло в складском помещении. Площадь составила 80 квадратных метров.
По данным спасателей, люди смогли выбраться на улицу самостоятельно. В результате происшествия никто не пострадал.
Распространение огня пожарные остановили.
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