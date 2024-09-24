Бомжи обустроили "невидимый" шалаш из мусора прямо возле отдела полиции

Как пояснили правоохранители, они не замечали конструкцию

24 сентября 2024, 13:24, ИА Амител

Иллюстративное изображение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ХМАО полицейские все лето не замечали жилище бомжей, обустроенное в кустах прямо под окнами их отдела, пишет "Сибдепо".

"Компания людей без определенного места жительства обустроила шалаш из матрасов. После их дом оброс мусором. Полицейские всего "благоустройства" не замечали, пока горожане не выложили фото в соцсети", – отмечает издание.

Как сообщили в региональном МВД, шалаш разобрали в течение часа после появления жалоб. Правоохранители пояснили, что они не замечали конструкцию. Что касается бездомных, то они куда-то ушли после ликвидации жилища.