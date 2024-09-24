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Бомжи обустроили "невидимый" шалаш из мусора прямо возле отдела полиции

Как пояснили правоохранители, они не замечали конструкцию

24 сентября 2024, 13:24, ИА Амител

Иллюстративное изображение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Иллюстративное изображение / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ХМАО полицейские все лето не замечали жилище бомжей, обустроенное в кустах прямо под окнами их отдела, пишет "Сибдепо".

"Компания людей без определенного места жительства обустроила шалаш из матрасов. После их дом оброс мусором. Полицейские всего "благоустройства" не замечали, пока горожане не выложили фото в соцсети", – отмечает издание.

Как сообщили в региональном МВД, шалаш разобрали в течение часа после появления жалоб. Правоохранители пояснили, что они не замечали конструкцию. Что касается бездомных, то они куда-то ушли после ликвидации жилища.

забавные истории

Комментарии 12

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Элен без ребят

13:31:19 24-09-2024

как можно не заметить бомжарню под окном?
скорее всего, у них там информаторы обитали, потому не трогали.

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Гость

20:13:28 24-09-2024

Элен без ребят (13:31:19 24-09-2024) как можно не заметить бомжарню под окном? скорее всего, ... Скорее всего не информаторами, а постоянными понятыми.
Попробуй сейчас найди понятого для обыска или осмотра человека. А так зашел за отдел полиции. Выдернул бомжа и понятой готов. Данные его давно известны. Подписал протокол, отсыпал ему немного еды и сигарет и работа выполнена. Экономия времени на лицо

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ЖК норд

13:39:40 24-09-2024

Совсем как в ЖК норд который Павловский тракт выходит. Администрация Инд района проблемы не видит.

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Гость

13:48:05 24-09-2024

Все правильно бомжи сделали, защита рядом.

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Гость

13:55:59 24-09-2024

а в законе запрещено делать шалаши?

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Гость

14:12:09 24-09-2024

Гость (13:55:59 24-09-2024) а в законе запрещено делать шалаши?...
Захват земли и нелегальный самострой. Еще и налоги не платили 🤣

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Гость

14:27:54 24-09-2024

Гость (14:12:09 24-09-2024) Захват земли и нелегальный самострой. Еще и налоги не пл... т.е пора нагнать проверяющих на рыбаков что понастроили хижин на Оби.... ок

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Гость

15:00:11 24-09-2024

Гость (14:12:09 24-09-2024) Захват земли и нелегальный самострой. Еще и налоги не пл... Шалаш - некапитальное строение, так что можно

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Гость

15:56:06 24-09-2024

Гость (15:00:11 24-09-2024) Шалаш - некапитальное строение, так что можно... у бомжей шалаш это уже капитальное строение!
картонка и газетка - это не капитальное... я знаю!

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Гость

15:26:59 24-09-2024

Прокуратура ведёт наблюдение за деятельностью внутренних органов!

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Гость

15:35:09 24-09-2024

Гость (15:26:59 24-09-2024) Прокуратура ведёт наблюдение за деятельностью внутренних орг... непосредственно! напрямую!

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Гость

20:33:02 24-09-2024

Зачем писать про ХМАО? Лучше бы у себя в Барнауле разобрались. Через дорогу от Центрального РОВД находится следственный комитет по центральному району г. Барнаула. В 20 метрах если идти от следственного комитета по этой же стороне находятся заросли конопли с человеческий рост. Все лето ходил мимо и наблюдал как эти кусты разрастаются. Правоохранители не замечают наркотики около себя.

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