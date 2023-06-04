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Бородатая неясыть и чёрный аист. Фото дикой, но прекрасной природы Обского заказника

Неподалёку от Бийска спасают от вымирания краснокнижных птиц и животных

04 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Обской заказник – это более сорока тысяч гектаров охраняемой территории неподалёку от Бийска. На огромном пространстве живёт много видов птиц и животных, которые занесены в Красную книгу. Например, здесь есть редкие орлан-белохвост и чёрный аист.

Также на территории обитает исчезающий представитель семейства совиных – бородатая неясыть. Недавно самка родила в заказнике потомство. Корреспондент amic.ru, пусть и издалека, но смог полюбоваться совятами и сфотографировать их. 

Кроме того, в Обском заказнике немало редких видов растений. Например, совсем скоро здесь зацветёт ядовитый, но очень красивый белокрыльник болотный, тоже занесённый в Красную книгу.

Вся красота флоры и фауны Обского заказника – в фоторепортаже amic.ru.

Алтайский край дикие животные фоторепортажи

Комментарии 1

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Гость

12:06:21 05-06-2023

Чёрные аисты гнездятся в согре рядом с СНТ "Энергетик" на Правобережном тракте. Это кроме обычной живности вроде уток, цапель, и потрясающе красивых уток-поганок. Но там охота не запрещена, так что аистов могут и перестрелять...

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