Бородатая неясыть и чёрный аист. Фото дикой, но прекрасной природы Обского заказника
Неподалёку от Бийска спасают от вымирания краснокнижных птиц и животных
04 июня 2023, 07:15, ИА Амител
Обской заказник – это более сорока тысяч гектаров охраняемой территории неподалёку от Бийска. На огромном пространстве живёт много видов птиц и животных, которые занесены в Красную книгу. Например, здесь есть редкие орлан-белохвост и чёрный аист.
Также на территории обитает исчезающий представитель семейства совиных – бородатая неясыть. Недавно самка родила в заказнике потомство. Корреспондент amic.ru, пусть и издалека, но смог полюбоваться совятами и сфотографировать их.
Кроме того, в Обском заказнике немало редких видов растений. Например, совсем скоро здесь зацветёт ядовитый, но очень красивый белокрыльник болотный, тоже занесённый в Красную книгу.
Вся красота флоры и фауны Обского заказника – в фоторепортаже amic.ru.
12:06:21 05-06-2023
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