Боррель: ЕС не пойдет умирать за Донбасс

Он призвал не пугать людей тем, что конфликт между Европой и РФ неизбежен

21 марта 2024, 20:50, ИА Амител

НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Европейцы не будут умирать за Донбасс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что изучает возможность отправки европейских военнослужащих в помощь Киеву.

"Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам", – сказал Боррель.Макрон уже неоднократно поднимал вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта. При этом тогда его не поддержали лидеры других стран и руководство НАТО.