Боррель: ЕС не пойдет умирать за Донбасс
Он призвал не пугать людей тем, что конфликт между Европой и РФ неизбежен
21 марта 2024, 20:50, ИА Амител
Европейцы не будут умирать за Донбасс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что изучает возможность отправки европейских военнослужащих в помощь Киеву.
"Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам", – сказал Боррель.Макрон уже неоднократно поднимал вопрос об отправке европейских военных в зону конфликта. При этом тогда его не поддержали лидеры других стран и руководство НАТО.
20:59:12 21-03-2024
Также ЕС не пройдет умирать ни за Николаев,ни за Одессу.
07:39:03 22-03-2024
Хорошая новость. Но если вовремя не договорится, ситуация может выйти из под контроля
10:21:28 22-03-2024
ну наконец-то это озвучили. адекватным людям давно было понятно, но теперь сказали словами для самых упертых: мы не будем за вас умирать, натворили дел, стравили народ, а дальше сама-сама-сама....
10:29:51 22-03-2024
Гость (10:21:28 22-03-2024) ну наконец-то это озвучили. адекватным людям давно было поня... Гость, если ты видишь что тебя стравили, то чё топишь за войну?