Бортников: первычные данные по теракту в "Крокусе" подтверждают украинский след
Он добавил, что одни лишь радикальные исламисты не могли подготовить теракт — им помогали
26 марта 2024, 23:37, ИА Амител
Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холл", подтверждают украинский след в произошедшем. Как сообщает газета "Известия", об этом заявил генеральный директор ФСБ России Александр Бортников.
"Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть все основания говорить, что это именно так", — сказал он журналисту Павлу Зарубину. К основаниям для такого мнения директор ФСБ отнес сведения, по которым террористы хотели скрыться на Украине после теракта. Он добавил, что одни лишь радикальные исламисты не могли подготовить теракт — им помогали. Бортников подчеркнул, что "политическая подоплека" в инциденте присутствует.
00:13:25 27-03-2024
Кто бы мог подумать.
На ТВ по всем каналам , уже нет ни у кого сомнений.
07:43:07 27-03-2024
Про вину Украины он сказал,что по его мнению,видимо.А про ответить,он говорил,если не мы,то следующие в будущем...
08:36:49 27-03-2024
Гость (07:43:07 27-03-2024) Про вину Украины он сказал,что по его мнению,видимо.А про от... Это "видимо" в конце мало кто заметил. А на каких-то телеканалах эту фразу вообще обрезали. Так же разгоняли у Скобеевой типа всё уже всем понятно. Причём все те же люди , что несколько месяцев мусолили фразу "хайли лайкли"