Бортников: первычные данные по теракту в "Крокусе" подтверждают украинский след

Он добавил, что одни лишь радикальные исламисты не могли подготовить теракт — им помогали

26 марта 2024, 23:37, ИА Амител

Врачи и спасатели на месте теракта / Фото: ТАСС

Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холл", подтверждают украинский след в произошедшем. Как сообщает газета "Известия", об этом заявил генеральный директор ФСБ России Александр Бортников.

"Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть все основания говорить, что это именно так", — сказал он журналисту Павлу Зарубину. К основаниям для такого мнения директор ФСБ отнес сведения, по которым террористы хотели скрыться на Украине после теракта. Он добавил, что одни лишь радикальные исламисты не могли подготовить теракт — им помогали. Бортников подчеркнул, что "политическая подоплека" в инциденте присутствует.