Бортников: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции
Российские власти добиваются его экстрадиции
24 июля 2024, 21:15, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com
Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы уже находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
24 июля утром на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, пострадали два человека.
"В Турции. Работаем с турками, но посмотрим", – сказал он в комментарии Telegram-каналу Shot.
Напомним, что в результате происшествия пострадали два человека. Следователи не отрицают версию, что это было покушение на убийство со стороны украинских спецслужб.
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