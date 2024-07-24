Бортников: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции

Российские власти добиваются его экстрадиции

24 июля 2024, 21:15, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы уже находится в Турции, российские правоохранители ведут переговоры о его экстрадиции. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

24 июля утром на Синявинской улице в Москве в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, пострадали два человека.

"В Турции. Работаем с турками, но посмотрим", – сказал он в комментарии Telegram-каналу Shot.

Напомним, что в результате происшествия пострадали два человека. Следователи не отрицают версию, что это было покушение на убийство со стороны украинских спецслужб.