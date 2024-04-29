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Боярский раскритиковал свою внучку за татуировки

Актер возмущен тем, что на эти рисунки будет смотреть ее будущий муж

29 апреля 2024, 16:10, ИА Амител

Михаил Боярский / Кадр из видео "Сладкий сон"
Михаил Боярский / Кадр из видео "Сладкий сон"

Российский актер Михаил Боярский раскритиковал свою внучку Екатерину за татуировки. Об этом сообщает Пятый канал.

Ранее Боярский прошелся по своей дочери Елизавете, заявил, что не гордится ее ролями и что место девушки не в карьере, а в семье. Внучка, которая мечтает о музыкальной карьере, также попала под руку своего известного дедушки.

"Это ужасно, какой кошмар. Эти рисунки на теле – это просто какая-то грязь… Пусть она рисует на себе что угодно, но своему супругу читать потом все это дело, я лучше в стороне останусь", – сказал Боярский.

При этом его внучка ведет образ жизни, который точно не по нраву дедушке. Публикует откровенные фото в социальных сетях и ходит в образе "плохой девочки".

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Комментарии 14

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Гость

16:40:16 29-04-2024

Старый дурак. Бесталанный актеришко и "певец". И дело не в татухах.

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Гость

09:38:35 30-04-2024

Гость (16:40:16 29-04-2024) Старый дурак. Бесталанный актеришко и "певец". И дело не в т... Дурак старый, но в этом прав. Тату - клеймо Сатаны - Дьявола. Интересно как будут выглядеть эти клейменые, когда их воскресит Бог, в день Воскресенья?
ТАВРО (тюрк.) - клеймо, выжигаемое на коже или рогах при клеймении животных.

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Гость

11:25:58 30-04-2024

Гость (09:38:35 30-04-2024) Дурак старый, но в этом прав. Тату - клеймо Сатаны - Дьявола... в день воскресенья хорошо помогает 0.5 светлого нефильтрованного. Но тебе и оно не поможет

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Гость

17:31:30 29-04-2024

Да отстань ты от них Миша!

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Гость

17:47:49 29-04-2024

От осинки не родятся...

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Гость

20:32:24 29-04-2024

Да. Отстаньте от чужих татуированных тел. Свое, святое, хотя бы мойте периодически. Воняет. С 14 мая в транспорте невыносимо будет.

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Гость

23:10:12 29-04-2024

Гость (20:32:24 29-04-2024) Да. Отстаньте от чужих татуированных тел. Свое, святое, хотя... Привыкшим к запахам псевдодухов, естественный запах становится отвратительным. Учёные, изучая свойства обоняния.

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Сергей

08:30:02 30-04-2024

Читаю комментарии... И мягко говоря поражаюсь людям. Что Вы курите? Во-первых: Михаил Сергеевич не бесталанный актеришко и певец, а целая эпоха моего времени. Его любят, уважают, на его песнях выросли. И если бы это было не так, о нём бы давно забыли ещё в 80е.
Во-вторых: Это его мнение и оно вполне предсказуемо. Каждый отец хочет видеть своих детей вменяемыми, а не за счёт фамилии позирующих сиськами и татуировками. В чем я лично его полностью поддерживаю! Этот идиотизм с татуировками уже зашкаливает, но судя по комментариям, выделиться многим, кроме подобных лагерных каракулей... Нечем. Время Моргенштернов пришло.

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Гость

15:02:27 30-04-2024

Сергей (08:30:02 30-04-2024) Читаю комментарии... И мягко говоря поражаюсь людям. Что Вы ...
Может "уходящая эпоха" закроет рот и даст молодым жить так, как хотят они? А то получается, что ваше поколение толком не жило и вы другим хотите такую же участь? Да уж... Вам-то точно выделиться есть чем.

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Гость

19:32:02 30-04-2024

Гость (15:02:27 30-04-2024) Может "уходящая эпоха" закроет рот и даст молодым жить т... Слушай детка, имей уважение к старшему поколению. А рты будешь закрывать, когда своих родишь. И за всю молодëжь то не отвечай, если тебя не воспитали достойно, то и твои дети будут тебя оооочень "уважать".

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Гость

07:14:12 01-05-2024

Гость (19:32:02 30-04-2024) Слушай детка, имей уважение к старшему поколению. А рты буде...
Сами виноваты в том, что вас не уважают. Только узколобость не дает понять, почему. Ладно, дед, тебе уже немного осталось. Живи спокойно!

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Гость

13:53:40 30-04-2024

Дартаньян прав, татухи отстой. В моем детстве татуировки были только у зэков и дикарей с острова мумба-юмба.
Выделиться уродливым партаком на теле много ума не надо, ты мозгами попробуй выделись.

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Гость

16:18:59 01-05-2024

Гость (09:38:35 30-04-2024) Дурак старый, но в этом прав. Тату - клеймо Сатаны - Дьявола... Никто вас воскрешать не будет

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Гость

18:00:08 01-05-2024

Гость (16:18:59 01-05-2024) Никто вас воскрешать не будет... Гость, напичканный телевизором, где врут не краснея, то зачем тебя воскришать?

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