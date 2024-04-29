Боярский раскритиковал свою внучку за татуировки
Актер возмущен тем, что на эти рисунки будет смотреть ее будущий муж
29 апреля 2024, 16:10, ИА Амител
Российский актер Михаил Боярский раскритиковал свою внучку Екатерину за татуировки. Об этом сообщает Пятый канал.
Ранее Боярский прошелся по своей дочери Елизавете, заявил, что не гордится ее ролями и что место девушки не в карьере, а в семье. Внучка, которая мечтает о музыкальной карьере, также попала под руку своего известного дедушки.
"Это ужасно, какой кошмар. Эти рисунки на теле – это просто какая-то грязь… Пусть она рисует на себе что угодно, но своему супругу читать потом все это дело, я лучше в стороне останусь", – сказал Боярский.
При этом его внучка ведет образ жизни, который точно не по нраву дедушке. Публикует откровенные фото в социальных сетях и ходит в образе "плохой девочки".
16:40:16 29-04-2024
Старый дурак. Бесталанный актеришко и "певец". И дело не в татухах.
09:38:35 30-04-2024
Гость (16:40:16 29-04-2024) Старый дурак. Бесталанный актеришко и "певец". И дело не в т... Дурак старый, но в этом прав. Тату - клеймо Сатаны - Дьявола. Интересно как будут выглядеть эти клейменые, когда их воскресит Бог, в день Воскресенья?
ТАВРО (тюрк.) - клеймо, выжигаемое на коже или рогах при клеймении животных.
11:25:58 30-04-2024
Гость (09:38:35 30-04-2024) Дурак старый, но в этом прав. Тату - клеймо Сатаны - Дьявола... в день воскресенья хорошо помогает 0.5 светлого нефильтрованного. Но тебе и оно не поможет
17:31:30 29-04-2024
Да отстань ты от них Миша!
17:47:49 29-04-2024
От осинки не родятся...
20:32:24 29-04-2024
Да. Отстаньте от чужих татуированных тел. Свое, святое, хотя бы мойте периодически. Воняет. С 14 мая в транспорте невыносимо будет.
23:10:12 29-04-2024
Гость (20:32:24 29-04-2024) Да. Отстаньте от чужих татуированных тел. Свое, святое, хотя... Привыкшим к запахам псевдодухов, естественный запах становится отвратительным. Учёные, изучая свойства обоняния.
08:30:02 30-04-2024
Читаю комментарии... И мягко говоря поражаюсь людям. Что Вы курите? Во-первых: Михаил Сергеевич не бесталанный актеришко и певец, а целая эпоха моего времени. Его любят, уважают, на его песнях выросли. И если бы это было не так, о нём бы давно забыли ещё в 80е.
Во-вторых: Это его мнение и оно вполне предсказуемо. Каждый отец хочет видеть своих детей вменяемыми, а не за счёт фамилии позирующих сиськами и татуировками. В чем я лично его полностью поддерживаю! Этот идиотизм с татуировками уже зашкаливает, но судя по комментариям, выделиться многим, кроме подобных лагерных каракулей... Нечем. Время Моргенштернов пришло.
15:02:27 30-04-2024
Сергей (08:30:02 30-04-2024) Читаю комментарии... И мягко говоря поражаюсь людям. Что Вы ...
Может "уходящая эпоха" закроет рот и даст молодым жить так, как хотят они? А то получается, что ваше поколение толком не жило и вы другим хотите такую же участь? Да уж... Вам-то точно выделиться есть чем.
19:32:02 30-04-2024
Гость (15:02:27 30-04-2024) Может "уходящая эпоха" закроет рот и даст молодым жить т... Слушай детка, имей уважение к старшему поколению. А рты будешь закрывать, когда своих родишь. И за всю молодëжь то не отвечай, если тебя не воспитали достойно, то и твои дети будут тебя оооочень "уважать".
07:14:12 01-05-2024
Гость (19:32:02 30-04-2024) Слушай детка, имей уважение к старшему поколению. А рты буде...
Сами виноваты в том, что вас не уважают. Только узколобость не дает понять, почему. Ладно, дед, тебе уже немного осталось. Живи спокойно!
13:53:40 30-04-2024
Дартаньян прав, татухи отстой. В моем детстве татуировки были только у зэков и дикарей с острова мумба-юмба.
Выделиться уродливым партаком на теле много ума не надо, ты мозгами попробуй выделись.
16:18:59 01-05-2024
Гость (09:38:35 30-04-2024) Дурак старый, но в этом прав. Тату - клеймо Сатаны - Дьявола... Никто вас воскрешать не будет
18:00:08 01-05-2024
Гость (16:18:59 01-05-2024) Никто вас воскрешать не будет... Гость, напичканный телевизором, где врут не краснея, то зачем тебя воскришать?