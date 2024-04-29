Боярский раскритиковал свою внучку за татуировки

Актер возмущен тем, что на эти рисунки будет смотреть ее будущий муж

29 апреля 2024, 16:10, ИА Амител

Михаил Боярский / Кадр из видео "Сладкий сон"

Российский актер Михаил Боярский раскритиковал свою внучку Екатерину за татуировки. Об этом сообщает Пятый канал.

Ранее Боярский прошелся по своей дочери Елизавете, заявил, что не гордится ее ролями и что место девушки не в карьере, а в семье. Внучка, которая мечтает о музыкальной карьере, также попала под руку своего известного дедушки.

"Это ужасно, какой кошмар. Эти рисунки на теле – это просто какая-то грязь… Пусть она рисует на себе что угодно, но своему супругу читать потом все это дело, я лучше в стороне останусь", – сказал Боярский.

При этом его внучка ведет образ жизни, который точно не по нраву дедушке. Публикует откровенные фото в социальных сетях и ходит в образе "плохой девочки".