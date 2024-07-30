Бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать законы России
Один из военных предложил им присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации
30 июля 2024, 21:40, ИА Амител
Солдаты на построении / Фото: amic.ru
Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение к мигрантам. Его опубликовали в Telegram-канале "Zаписки Vетерана".
На записи один из группы мужчин в военной форме и с оружием заявляет, что до бойцов дошли сообщения о преступлениях приезжих: "грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО", отметил один солдат.
"И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны <…>, то ему не место среди нас", – заявил боец.
Также он предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
21:47:30 30-07-2024
Ребята, давайте сами поменьше нарушайте...
21:56:07 30-07-2024
Человеческий язык они не понимают... И не поймут...
22:06:29 30-07-2024
до бойцов дошли сообщения о преступлениях приезжих: "грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО",
Также он предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.
06:15:27 31-07-2024
СВО закончится... Ребята вернутся... Предупреждали...
06:33:17 31-07-2024
Чтобы мигранты вне зоны СВО соблюдали закон к СВО специально не присоединили полицейских
11:06:40 31-07-2024
Все мигранты сидят на новостных сайтах, читают такие сообщения и трясутся.
12:56:12 31-07-2024
Пофигу этим мигрантам, с ними разговоры бесполезны, слов они не понимают