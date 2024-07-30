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Бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать законы России

Один из военных предложил им присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации

30 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Солдаты на построении / Фото: amic.ru
Солдаты на построении / Фото: amic.ru

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение к мигрантам. Его опубликовали в Telegram-канале "Zаписки Vетерана".

На записи один из группы мужчин в военной форме и с оружием заявляет, что до бойцов дошли сообщения о преступлениях приезжих: "грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО", отметил один солдат.

"И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны <…>, то ему не место среди нас", – заявил боец.

Также он предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

спецоперация Мигранты

Комментарии 7

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Гость

21:47:30 30-07-2024

Ребята, давайте сами поменьше нарушайте...

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Коля

21:56:07 30-07-2024

Человеческий язык они не понимают... И не поймут...

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Кхм...

22:06:29 30-07-2024

до бойцов дошли сообщения о преступлениях приезжих: "грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО",
Также он предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

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Вадим

06:15:27 31-07-2024

СВО закончится... Ребята вернутся... Предупреждали...

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Гость

06:33:17 31-07-2024

Чтобы мигранты вне зоны СВО соблюдали закон к СВО специально не присоединили полицейских

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Смешно

11:06:40 31-07-2024

Все мигранты сидят на новостных сайтах, читают такие сообщения и трясутся.

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Гость

12:56:12 31-07-2024

Пофигу этим мигрантам, с ними разговоры бесполезны, слов они не понимают

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