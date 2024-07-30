Бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать законы России

Один из военных предложил им присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации

30 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Солдаты на построении / Фото: amic.ru

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение к мигрантам. Его опубликовали в Telegram-канале "Zаписки Vетерана".

На записи один из группы мужчин в военной форме и с оружием заявляет, что до бойцов дошли сообщения о преступлениях приезжих: "грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО", отметил один солдат.

"И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны <…>, то ему не место среди нас", – заявил боец.

Также он предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне проведения спецоперации.