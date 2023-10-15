Братья Торсуевы раскрыли размер заработка за съемки в "Приключениях Электроника"
Заработанных денег хватало на еду, рестораны и развлечения
15 октября 2023, 10:38, ИА Амител
Владимир и Юрий Торсуевы, известные по ролям в фильме "Приключения Электроника", рассказали о том, сколько им платили за работу в картине. Этим они поделились в программе "Секрет на миллион".
Юрий отметил, что после вычета всех налогов, включая налог на бездетность (тогда актерам было по 13 лет), они получали по 107 рублей на руки. Братья признались, что сначала они, как прилежные дети, отсылали заработанное родителям, но затем стали тратиться на себя.
Владимир добавил, что денег хватало на все необходимое. На эти средства они жили, питались, в том числе и в ресторанах, а также ходили на разные развлечения.
Братья рассказали, что они также получили по четыре тысячи рублей "постановочных". На эти деньги вся семья поехала на отдых.
19:49:24 15-10-2023
Какой ещё налог на бездетность в 13 лет? С 20 лет его платили.
20:41:32 15-10-2023
Налог на бездетность в 13 лет?))))) Его платили после 20. Или это прикол Торсуевых, или автор просто не в теме.
21:25:06 15-10-2023
В каких ресторанах они могли тратить деньги, кто бы их туда пустил?
22:35:23 15-10-2023
Похоже ни автор, ни братья не в теме. Наброс на вентилятор.