Бренд "Активиа" переименуют для российского рынка

Изменения затронут только название бренда и дизайн упаковки. Рецептуру менять не станут

10 июля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Французская компания Danone локализует международный бренд "Активиа" и переименует его для российского рынка. Как сообщает пресс-служба компании, в России его будут продавать под названием "АктиБио".

Изменения затронут только название бренда и дизайн упаковки. Рецептуру менять не станут — изготавливать "АктиБио" будут по той же технологии и на том же производстве.

Там подчеркнули, что локализация бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли. Это должно повлиять на развитие современных молочных продуктов в России.