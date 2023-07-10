Бренд "Активиа" переименуют для российского рынка
Изменения затронут только название бренда и дизайн упаковки. Рецептуру менять не станут
10 июля 2023, 20:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Французская компания Danone локализует международный бренд "Активиа" и переименует его для российского рынка. Как сообщает пресс-служба компании, в России его будут продавать под названием "АктиБио".
Изменения затронут только название бренда и дизайн упаковки. Рецептуру менять не станут — изготавливать "АктиБио" будут по той же технологии и на том же производстве.
Там подчеркнули, что локализация бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли. Это должно повлиять на развитие современных молочных продуктов в России.
21:03:20 10-07-2023
А Адидас под Адибас не будут делать?
17:35:18 11-07-2023
"изготавливать "АктиБио" будут по той же технологии и на том же производстве. " Так же как добрый, в котором теперь заменитель сахара?