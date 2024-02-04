Бригады скорой помощи в Алтайском крае получат тревожные кнопки
Эксперимент уже провели в Рубцовске
04 февраля 2024, 11:50, ИА Амител
В Алтайском крае врачей скорой помощи защитят от дебоширов тревожными кнопками. Об этом сообщают "Вести Алтай".
В Рубцовске эксперимент уже провели и он оказался удачным, теперь его результаты распространят на барнаульские бригады, которые работают в том числе в Новоалтайске, и в Павловском и Первомайском районах. Также тревожную кнопку получат 27 бригад в Бийске. Предполагается, что после нажатия на нее силовики приедут на место через 5-7 минут.
Мобильные экипажи Росгвардии есть ещё в 27 районах края, там в будущем тоже планируют оснастить медработников тревожной кнопкой. В остальных районах, вероятнее всего, следить за порядком будут сотрудники полиции.
12:14:29 04-02-2024
Ну теперь скорая помощь будет не только помощью, а и "решалами" кого спасти, а кого и наказать.Действительно все в руках врачей.Порой и скорую не дождешся , а приедут так в пору от них обороняться.
14:16:51 04-02-2024
За 5-7 минут даже ЧОП не прибывает, а полицаи и в 30 не уложатся