Бригады скорой помощи в Алтайском крае получат тревожные кнопки

Эксперимент уже провели в Рубцовске

04 февраля 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/917209

В Алтайском крае врачей скорой помощи защитят от дебоширов тревожными кнопками. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В Рубцовске эксперимент уже провели и он оказался удачным, теперь его результаты распространят на барнаульские бригады, которые работают в том числе в Новоалтайске, и в Павловском и Первомайском районах. Также тревожную кнопку получат 27 бригад в Бийске. Предполагается, что после нажатия на нее силовики приедут на место через 5-7 минут.

Мобильные экипажи Росгвардии есть ещё в 27 районах края, там в будущем тоже планируют оснастить медработников тревожной кнопкой. В остальных районах, вероятнее всего, следить за порядком будут сотрудники полиции.